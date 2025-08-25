  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum

Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum

Muratpasa, Turcja
od
$135,381
;
50
Zostawić wniosek
ID: 27900
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum

İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako centrum atrakcji, w którym łatwo można dotrzeć do wszystkich codziennych udogodnień.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi znajdują się 2 km od morza, 2,5 km od Parku Przyrody İncekum, 6 km od Sea Dolphin Park, 20 km od plaży Kleopatry, 22 km od Zamku Alanyi, 60 km od lotniska Gazipaşa i 70 km od lotniska Antalya.

W ramach projektu, który znajduje się na wyciągnięcie ręki od morza i udogodnień społecznych w İncekum, znajdują się nowocześnie zaprojektowane apartamenty. Bogate udogodnienia i usługi w ramach projektu obejmują saunę, hammam, spa, łaźnię parową, siłownię, recepcję, kawiarnię, baseny zewnętrzne i kryte, bar przy basenie, leżaki przy basenie, kryte jacuzzi, park wodny, parking, mini golf, miejsce na ognisko, kino, pokój karaoke, otwarta i zamknięta strefa zabaw dla dzieci, restaurację à la carte, boisko do koszykówki, basen i plac zabaw dla zwierząt, staw ozdobny, miejsce do wypoczynku, miejsce do grillowania, ogród i prywatną plażę.

Apartamenty, zaprojektowane z naciskiem na komfort i obfitość udogodnień, oferują dodatkowe usługi, takie jak stacja ładowania pojazdów elektrycznych, 2-letnia gwarancja wynajmu, płatna usługa transferu, usługa sprzatania, usługa transferu na plażę, usługa transferu do centrum miasta Alanya, monitoring i całodobową ochronę, generator, sklep spożywczy, gabinet lekarski, wypożyczalnia samochodów, rozpoznawanie automatyczne tablic rejestracyjnych. Techniczne cechy wnętrza apartamentów obejmują ogrzewanie podłogowe, lakierowaną zabudowę, kuchnię wyspową w apartamentach dwupoziomowych, dwupoziomowe okna izolacyjne z aluminium PVC, izolację dźwiękową i termiczną, łazienkę Hiltona i wysokość sufitu 3 metry.


AYT-04000

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Mezitli, Turcja
od
$41,116
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Turcja
od
$1,81M
Dzielnica mieszkaniowa Two-Bedroom Apartment in Kemer close to beach and center
Kemer, Turcja
od
$137,737
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$2,12M
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy luksusowy apartament w pobliżu centrum finansowego.
Doga Sokak, Turcja
od
$440,000
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Muratpasa, Turcja
od
$135,381
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$265,848
Wielofunkcyjny projekt obejmuje jednostki mieszkalne, handlowe, biurowe.Okna oferują widoki na morze, jezioro i miasto.Zakończenie - 30 / 06 / 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura 200 metrów od Beykent University100 metrów od centrum handlowego Perlavista200 metrów od Szpitala Państwow…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zeytinburnu, Turcja
od
$299,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 13
Wyłącznie z naszej firmy!Na sprzedaż: dwupokojowy (2 + 1) apartament o powierzchni 92,5 m2 oraz trzypokojowy (3 + 1) apartament o powierzchni 142 m2.Projekt znajduje się w obszarze Zeytinburnu w pobliżu autostrady, metra i stacji metra Marmaray Zeytinburnu, w pobliżu centrum handlowego Marma…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Muratpasa, Turcja
od
$463,828
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mies…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje