  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum

Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum

Muratpasa, Turcja
od
$203,660
;
50
Zostawić wniosek
ID: 27901
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum

İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako centrum atrakcji, w którym łatwo można dotrzeć do wszystkich codziennych udogodnień.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi znajdują się 2 km od morza, 2,5 km od Parku Przyrody İncekum, 6 km od Sea Dolphin Park, 20 km od plaży Kleopatry, 22 km od Zamku Alanyi, 60 km od lotniska Gazipaşa i 70 km od lotniska Antalya.

W ramach projektu, który znajduje się na wyciągnięcie ręki od morza i udogodnień społecznych w İncekum, znajdują się nowocześnie zaprojektowane apartamenty. Bogate udogodnienia i usługi w ramach projektu obejmują saunę, hammam, spa, łaźnię parową, siłownię, recepcję, kawiarnię, baseny zewnętrzne i kryte, bar przy basenie, leżaki przy basenie, kryte jacuzzi, park wodny, parking, mini golf, miejsce na ognisko, kino, pokój karaoke, otwarta i zamknięta strefa zabaw dla dzieci, restaurację à la carte, boisko do koszykówki, basen i plac zabaw dla zwierząt, staw ozdobny, miejsce do wypoczynku, miejsce do grillowania, ogród i prywatną plażę.

Apartamenty, zaprojektowane z naciskiem na komfort i obfitość udogodnień, oferują dodatkowe usługi, takie jak stacja ładowania pojazdów elektrycznych, 2-letnia gwarancja wynajmu, płatna usługa transferu, usługa sprzatania, usługa transferu na plażę, usługa transferu do centrum miasta Alanya, monitoring i całodobową ochronę, generator, sklep spożywczy, gabinet lekarski, wypożyczalnia samochodów, rozpoznawanie automatyczne tablic rejestracyjnych. Techniczne cechy wnętrza apartamentów obejmują ogrzewanie podłogowe, lakierowaną zabudowę, kuchnię wyspową w apartamentach dwupoziomowych, dwupoziomowe okna izolacyjne z aluminium PVC, izolację dźwiękową i termiczną, łazienkę Hiltona i wysokość sufitu 3 metry.


AYT-04000

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 2-bedroom apartment in Tosmur close to the beach
Oba, Turcja
od
$138,805
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$189,019
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$150,317
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turcja
od
$631,563
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$87,393
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Muratpasa, Turcja
od
$203,660
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$1,28M
Oferujemy wille z terenów zielonych, baseny, barbecue, tarasy i jacuzzi.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Podłogi granitoweKabina kuchennaPodwójne szybyGranitowe blaty kuchenneStalowe drzwi wejścioweOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Morze …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$93,220
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i góry.Rezydencja oferuje kompleks spa, odkryty basen ze zjeżdżalniami wodnymi, kryty basen i basen dla dzieci, parking, barbecue area z pergolami, ochronę wokół zegara i nadzór wideo, korty tenisowe i koszykarskie, kawiarnię, restaurac…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł
Kartal, Turcja
od
$1,97M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 23
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenami w Kartal, Stambuł Kartal, położony po azjatyckiej stronie Stambułu, to dynamiczna dzielnica oferująca wyjątkowe widoki na morze i Wyspy Książęce dzięki swojej nadbrzeżnej lokalizacji, a także tereny campingowe w bogatym w tlen Lesie Aydos. Nadm…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje