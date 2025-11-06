Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.

Serenity Residence Mahmutlar | Alanya.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 90 m².

Rozkład apartamentu:

kuchnia-salon

dwie sypialnie

dwie łazienki

przeszklony balkon

Ogrzewanie podłogowe jest zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach, łącznie z łazienkami.

Kompleks mieszkaniowy Serenity Residence powstaje na działce o powierzchni 10 000 m², położonej przy ulicy Atatürka, 550 metrów od morza i składa się z dwóch 14-piętrowych budynków.

Szczególną cechą kompleksu jest prywatna plaża z leżakami, parasolami i kawiarnią.

Apartament idealnie nadaje się zarówno na wakacje, jak i stałe zamieszkanie, a także na wynajem.

Umeblowane apartamenty z jedną sypialnią (1+1) są również dostępne w cenach od 97 000 EUR.

Doskonała lokalizacja:

550 metrów do morza

250 metrów do centrum miasta

50 metrów do supermarketu

28 km do lotniska w Alanyi

Restauracje, transport publiczny, szpitale, szkoły i przedszkola znajdują się w odległości spaceru

Udogodnienia:

Prywatna plaża

Spa

Spa VIP

Spa dla kobiet

Sala fitness

Baseny kryte i odkryte

Miejsca do opalania

Jacuzzi

Strefa relaksu

Restauracja

Place zabaw dla dzieci

Boisko wielofunkcyjne

Kino

Pokój dziecięcy

Pokój gościnny

Pokój hobby

Biblioteka, salon biznesowy

Gabinet lekarski

Sala gier

Pralnia chemiczna

Salon kosmetyczny

Sala masażu

Sala konferencyjna

Parking

Winda

Indywidualnie zaprojektowana architektura krajobrazu

Piorunochron

Sklep

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.