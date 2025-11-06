  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.

Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.

Mahmutlar, Turcja
od
$174,526
BTC
2.0759563
ETH
108.8097457
USDT
172 551.5079910
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Zostawić wniosek
ID: 33158
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1284
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 11.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Serenity Residence Mahmutlar | Alanya.
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 90 m².

Rozkład apartamentu:

  • kuchnia-salon
  • dwie sypialnie
  • dwie łazienki
  • przeszklony balkon

Ogrzewanie podłogowe jest zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach, łącznie z łazienkami.

Kompleks mieszkaniowy Serenity Residence powstaje na działce o powierzchni 10 000 m², położonej przy ulicy Atatürka, 550 metrów od morza i składa się z dwóch 14-piętrowych budynków.

Szczególną cechą kompleksu jest prywatna plaża z leżakami, parasolami i kawiarnią.

Apartament idealnie nadaje się zarówno na wakacje, jak i stałe zamieszkanie, a także na wynajem.

Umeblowane apartamenty z jedną sypialnią (1+1) są również dostępne w cenach od 97 000 EUR.

Doskonała lokalizacja:

  • 550 metrów do morza
  • 250 metrów do centrum miasta
  • 50 metrów do supermarketu
  • 28 km do lotniska w Alanyi
  • Restauracje, transport publiczny, szpitale, szkoły i przedszkola znajdują się w odległości spaceru

Udogodnienia:

  • Prywatna plaża
  • Spa
  • Spa VIP
  • Spa dla kobiet
  • Sala fitness
  • Baseny kryte i odkryte
  • Miejsca do opalania
  • Jacuzzi
  • Strefa relaksu
  • Restauracja
  • Place zabaw dla dzieci
  • Boisko wielofunkcyjne
  • Kino
  • Pokój dziecięcy
  • Pokój gościnny
  • Pokój hobby
  • Biblioteka, salon biznesowy
  • Gabinet lekarski
  • Sala gier
  • Pralnia chemiczna
  • Salon kosmetyczny
  • Sala masażu
  • Sala konferencyjna
  • Parking
  • Winda
  • Indywidualnie zaprojektowana architektura krajobrazu
  • Piorunochron
  • Sklep

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Gumusluk, Turcja
od
$1,24M
Apart - hotel Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!
Ordu Caddesi, Turcja
od
$450,000
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$990,458
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$159,174
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$1,49M
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.
Mahmutlar, Turcja
od
$174,526
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$144,251
Oferujemy komfortowe apartamenty z różnymi układami (od jednej do trzech sypialni).Rezydencja składa się z czterech budynków (dwa piętrowe i dwa 13piętrowe) i posiada siłownię, basen, saunę, łaźnię parową, łaźnię turecką, place zabaw dla dzieci i tereny zielone, garaż dla 157 samochodów.Loka…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beautiful One bedroom Property in Alanya, Kestel
Dzielnica mieszkaniowa Beautiful One bedroom Property in Alanya, Kestel
Dzielnica mieszkaniowa Beautiful One bedroom Property in Alanya, Kestel
Dzielnica mieszkaniowa Beautiful One bedroom Property in Alanya, Kestel
Dzielnica mieszkaniowa Beautiful One bedroom Property in Alanya, Kestel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beautiful One bedroom Property in Alanya, Kestel
Dzielnica mieszkaniowa Beautiful One bedroom Property in Alanya, Kestel
Yaylali, Turcja
od
$144,143
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$203,942
Oferujemy apartamenty w stylu minimalist- z różnymi układami.Rezydencja oferuje studio muzyczne, sale imprezowo-konferencyjne, basen, saunę, bilard, centrum fitness, kino.Zakończenie - koniec 2022 r.Korzyści Wysoki potencjał wynajmu.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje