Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.

Serenity Residence Mahmutlar | Alanya.
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 90 m².
Rozkład apartamentu:
Ogrzewanie podłogowe jest zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach, łącznie z łazienkami.
Kompleks mieszkaniowy Serenity Residence powstaje na działce o powierzchni 10 000 m², położonej przy ulicy Atatürka, 550 metrów od morza i składa się z dwóch 14-piętrowych budynków.
Szczególną cechą kompleksu jest prywatna plaża z leżakami, parasolami i kawiarnią.
Apartament idealnie nadaje się zarówno na wakacje, jak i stałe zamieszkanie, a także na wynajem.
Umeblowane apartamenty z jedną sypialnią (1+1) są również dostępne w cenach od 97 000 EUR.
Doskonała lokalizacja:
Udogodnienia:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.