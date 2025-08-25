Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project

Apartamenty z Planem Płatności w City Nest Project z Udogodnieniami w Antalii Muratpasa

Wygodne mieszkania zlokalizowane są w dzielnicy Sinan Muratpaşa. Region, który dzięki projektom transformacji urbanistycznej stał się ulubieńcem inwestorów i nabywców, oferuje wysokie przychody z czynszów. Okolica przyciąga uwagę bliskością udogodnień dnia codziennego oraz morza.

Projekt Citynest zapewnia łatwy dostęp do morza, udogonień dnia codziennego wKaleiçi, w którym znajdują się słynne kawiarnie, restauracje i budynki historyczne, plaża Mermerli, linia tramwajowa, MarkAtalya AVM, prywatne centrum medyczne Meydan, lotnisko i wiele innych, a to wszystko spacerkiem od przystanku tramwajowego. Odległość od międzynarodowego lotniska w Antalyi wynosi 14 km.

Apartamenty zlokalizowane są w Citynest, projekcie składającym się z 43 apartamentów z 1 sypialnią i 9 apartamentów dwupoziomowych z 2 sypialniami, rozmieszczonych na 5 piętrach i o łącznej powierzchni 624 m2. W projekcie znajduje się kryty parking na 19 samochodów z wyjściem ewakuacyjnym i windą, systemem gaśniczym, przeciwpożarowym zbiornikiem na wodę, zbiornikiem czystej wody, panelami fotowoltaicznymi, 2 windami, lobby, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, kamery bezpieczeństwa.

Apartamenty z 1 sypialnią składają się z salonu, kuchni na otwartym planie, łazienki i balkonu. (Niektóre apartamenty z 1 sypialnią posiadają 2 balkony.)

Apartamenty dwupoziomowe z 2 sypialniami składają się z oddzielnej kuchni, 2 łazienek, balkonu i tarasu. (Niektóre apartamenty dwupoziomowe z 2 sypialniami mają kuchnię na otwartym planie, 2 balkony i 2 tarasy.)

Mieszkania na sprzedaż w Antalyi posiadają garderobę, laminowany parkiet i podłogi ceramiczne, klimatyzację, kocioł wielofunkcyjny, sprzęt kuchenny, oświetlenie punktowe, kabiny prysznicowe, domofon i stalowe drzwi.

AYT-04118