  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project

Muratpasa, Turcja
od
$324,915
;
50
Zostawić wniosek
ID: 27890
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Planem Płatności w City Nest Project z Udogodnieniami w Antalii Muratpasa

Wygodne mieszkania zlokalizowane są w dzielnicy Sinan Muratpaşa. Region, który dzięki projektom transformacji urbanistycznej stał się ulubieńcem inwestorów i nabywców, oferuje wysokie przychody z czynszów. Okolica przyciąga uwagę bliskością udogodnień dnia codziennego oraz morza.

Projekt Citynest zapewnia łatwy dostęp do morza, udogonień dnia codziennego wKaleiçi, w którym znajdują się słynne kawiarnie, restauracje i budynki historyczne, plaża Mermerli, linia tramwajowa, MarkAtalya AVM, prywatne centrum medyczne Meydan, lotnisko i wiele innych, a to wszystko spacerkiem od przystanku tramwajowego. Odległość od międzynarodowego lotniska w Antalyi wynosi 14 km.

Apartamenty zlokalizowane są w Citynest, projekcie składającym się z 43 apartamentów z 1 sypialnią i 9 apartamentów dwupoziomowych z 2 sypialniami, rozmieszczonych na 5 piętrach i o łącznej powierzchni 624 m2. W projekcie znajduje się kryty parking na 19 samochodów z wyjściem ewakuacyjnym i windą, systemem gaśniczym, przeciwpożarowym zbiornikiem na wodę, zbiornikiem czystej wody, panelami fotowoltaicznymi, 2 windami, lobby, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, kamery bezpieczeństwa.

Apartamenty z 1 sypialnią składają się z salonu, kuchni na otwartym planie, łazienki i balkonu. (Niektóre apartamenty z 1 sypialnią posiadają 2 balkony.)

Apartamenty dwupoziomowe z 2 sypialniami składają się z oddzielnej kuchni, 2 łazienek, balkonu i tarasu. (Niektóre apartamenty dwupoziomowe z 2 sypialniami mają kuchnię na otwartym planie, 2 balkony i 2 tarasy.)

Mieszkania na sprzedaż w Antalyi posiadają garderobę, laminowany parkiet i podłogi ceramiczne, klimatyzację, kocioł wielofunkcyjny, sprzęt kuchenny, oświetlenie punktowe, kabiny prysznicowe, domofon i stalowe drzwi.


AYT-04118

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$291,311
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$148,352
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Turcja
od
$1,04M
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$208,606
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$189,019
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Muratpasa, Turcja
od
$324,915
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turcja
od
$126,173
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
продажа картиры в газипаше от застройщика с бесроцентной рассрочкой газипа – город в 30 км на восток оokój Газипаша имет собственнню городскюю инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пи. Газипаша находится на равнине между седиземны морем и тороскими горами. Центральный п POMÓRKI газипа…
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Alanya, Turcja
od
$139,503
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–121 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Zabezpiecz swoją przyszłość dzięki doskonałej inwestycji na Riwierze Tureckiej – żyj w raju i zarabiaj stabilny dochód w euro! Odkryj Exquisite Residence, butikową inwestycję premium położoną zaledwie 900 metrów od słynnej na całym świecie plaży Incekum w Avsallar w Alanyi. Doskonale zap…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
141,267 – 170,698
Mieszkanie 2 pokoi
121.0
288,421 – 306,079
Deweloper
Bmv Group Construction
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Kargicak, Turcja
od
$255,820
Opcje wykończenia Gotowe
Dwupokojowe mieszkanie (2 + 1), 95 m2, z widokiem na morze w Nordic Art kompleks.Kuchnia posiada urządzenia Siemens, ogrzewane podłogi w całym mieszkaniu.Kompleks ze wszystkimi udogodnieniami znajduje się 50 metrów od morza, w cichej, ekologicznie czystej, zieleni dzielnicy SimpsonKargiczak.…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje