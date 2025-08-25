Kompleks mieszkalny Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Apartament dwupoziomowy 2+1 o powierzchni 115 m² w cenie 168 000 euro w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Deweloper oferuje również podobny apartament dwupoziomowy 2+1 (nieumeblowany) na sprzedaż w cenie od 334 000 euro.

Układ mieszkania:

Nowe, luksusowe meble i sprzęt AGD

Kuchnia z salonem

2 sypialnie

2 łazienki / 3 łazienki

Przeszklony balkon

Osiedle Kavi Dreams Oba, położone na powierzchni 11 000 m², składa się z sześciu 4-piętrowych bloków mieszkalnych ze 180 apartamentami. Teren kompleksu zdobi ozdobna zieleń i zadbany ogród.

Ten luksusowy projekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy Oba w Alanyi, zaledwie 950 metrów od morza i 3 km od centrum miasta. Oba to przyjazna dla środowiska okolica, w której znajduje się nasz przytulny kompleks, otoczony zielonymi ogrodami, w odległości spaceru od szpitala miejskiego i głównych centrów handlowych, takich jak Metro i Kochtas.

Termin ukończenia: 2023 r.

Infrastruktura:

Pawilony relaksacyjne i miejsce do grillowania

Kort tenisowy

Minigolf

Sala fitness

Baseny zewnętrzne dla dorosłych i dzieci

Podgrzewany basen kryty

Sauna i jacuzzi

Łaźnia turecka (hammam)

Prysznice i przebieralnie

Gabinety masażu

Kino

Internet w części wspólnej

Plac zabaw dla dzieci

Parking zewnętrzny i kryty

Generator

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.