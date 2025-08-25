  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Oba, Turcja
od
$195,465
ID: 32742
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1141
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 27.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartament dwupoziomowy 2+1 o powierzchni 115 m² w cenie 168 000 euro w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Deweloper oferuje również podobny apartament dwupoziomowy 2+1 (nieumeblowany) na sprzedaż w cenie od 334 000 euro.

Układ mieszkania:

  • Nowe, luksusowe meble i sprzęt AGD
  • Kuchnia z salonem
  • 2 sypialnie
  • 2 łazienki / 3 łazienki
  • Przeszklony balkon

Osiedle Kavi Dreams Oba, położone na powierzchni 11 000 m², składa się z sześciu 4-piętrowych bloków mieszkalnych ze 180 apartamentami. Teren kompleksu zdobi ozdobna zieleń i zadbany ogród.

Ten luksusowy projekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy Oba w Alanyi, zaledwie 950 metrów od morza i 3 km od centrum miasta. Oba to przyjazna dla środowiska okolica, w której znajduje się nasz przytulny kompleks, otoczony zielonymi ogrodami, w odległości spaceru od szpitala miejskiego i głównych centrów handlowych, takich jak Metro i Kochtas.

Termin ukończenia: 2023 r.

Infrastruktura:

  • Pawilony relaksacyjne i miejsce do grillowania
  • Kort tenisowy
  • Minigolf
  • Sala fitness
  • Baseny zewnętrzne dla dorosłych i dzieci
  • Podgrzewany basen kryty
  • Sauna i jacuzzi
  • Łaźnia turecka (hammam)
  • Prysznice i przebieralnie
  • Gabinety masażu
  • Kino
  • Internet w części wspólnej
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Parking zewnętrzny i kryty
  • Generator

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Transport
Rekreacja

