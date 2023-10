Alanya, Turcja

od €250,000

Poddaj się: 2024

Stay Property oferuje nowe apartamenty w okolicy Oba - Alanya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 54 do 123 m2. Odległość do morza wynosi 488 metrów. Cena apartamentów obejmuje również ogrzewane podłogi w całym mieszkaniu oraz sprzęt AGD marki BOSCH. Jeśli wybierzesz miejsce stałego pobytu w Alanyi, oba będą Ci odpowiadać najlepiej, jak to możliwe, zwłaszcza jeśli masz dzieci. Oba łączą niski rozwój, bliskość centrum i rozwiniętą infrastrukturę niezbędną do życia w Alanyi. Chociaż oba są blisko centrum, pojawiają się tutaj nowe projekty o regularnej stałości, więc kupno mieszkania w nowym budynku jest nadal realne. Infrastruktura obszaru Oba: centrum handlowe Alanyum, duże centra handlowe Neva Outlet, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, supermarket budowlany i sprzętowy Koçtaş, duży sklep z narzędziami Vatan. To w Oba działa największy nowy szpital miejski. Dla dzieci: prestiżowe tureckie prywatne szkoły i uczelnie « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », otworzyły się przedszkola, szkoła z rosyjskojęzycznymi nauczycielami. Istnieją również prywatne szkoły różnych technik, Waldorf School, Amerikan Kültür College.