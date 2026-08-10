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Wille na sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

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Calp
83
Javea
68
Denia
21
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510 obiektów total found
Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Położony w wyłącznej okolicy Cumbre del Sol, willa oferuje unikalne doświadczenie życia z wi…
$3,00M
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Willa w els Poblets, Hiszpania
Willa
els Poblets, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
$553,375
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Willa w Teulada, Hiszpania
Willa
Teulada, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 489 m²
Komfortowa i nowoczesna willa z prywatnym basenem, 5 sypialniami, usytuowana na całkowicie p…
$1,72M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 426 m²
Położony w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Calpe, ta luksusowa willa jest idealn…
$3,29M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Willa w Javea, o powierzchni 152 m2. W bliskim sąsiedztwie wszystkich niezbędnych usług. Wil…
$859,175
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Luksusowe, nowo wybudowane domy z widokiem na morze w ekskluzywnych willach Benitachell w Go…
$1,08M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 770 m²
Situated on an elevated plot, this villa offers unobstructed views of the sea, the natural p…
$3,59M
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 716 m²
Contemporary Villa with Panoramic Sea Views in La Fustera, Benissa Costa This exclusive new-…
$3,29M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 362 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ta ekskluzywna kolekcja trzech domów jednorodzinnych oferu…
$1,37M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 491 m²
Położony w wyłącznej okolicy Cumbre del Sol, willa oferuje unikalne doświadczenie życia z wi…
$2,29M
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Willa 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Wolnostojące Wille z 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Cumbre del Sol Położone w Benitache…
$2,46M
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
A house with soul, a house that embraces Legend has it that long ago, on the hills of Benis…
$2,59M
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 502 m²
Luxury Contemporary Villa with Panoramic Sea Views in Montemar, Benissa Exclusive N…
$4,28M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 621 m²
W Resort Residential Cumbre del Sol tworzymy wille dla wszystkich stylu życia, trzeba tylko …
$3,22M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Ciesz się spokojem tej wspaniałej willi z jej wyjątkową cechą - oszałamiający widok na musuj…
$854,276
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 362 m²
Projekt ten znajduje się w jednym z ulubionych obszarów mieszkalnych wszystkich mieszkańców …
$1,37M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Odkryj ten ekskluzywny, nowo wybudowany dom, zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną prywatn…
$970,342
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 410 m²
Ta nowa willa znajduje się w prywatnym kompleksie sześciu luksusowych nieruchomości znajduje…
$2,16M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 410 m²
Luksusowa willa z widokiem na morzeNowoczesny luksusowy willa z widokiem na morze.Dom posiad…
$2,17M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 721 m²
Położony w ekskluzywnej dzielnicy Cumbre del Sol, willa ta oferuje uprzywilejowaną lokalizac…
$2,69M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 591 m²
Położony w ekskluzywnej dzielnicy Cumbre del Sol, willa ta oferuje uprzywilejowane środowisk…
$2,59M
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Willa w Denia, Hiszpania
Willa
Denia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Ten kompleks mieszkalny składa się z 3 piętrowych willi z 2 lub 3 sypialniami na prywatnej d…
$786,375
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Willa w Pedreguer, Hiszpania
Willa
Pedreguer, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Położony w malowniczym mieście Monte Solana - Pedreger, ten ekskluzywny kompleks 10 niezależ…
$623,637
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
Nowy budynek w Benissie na Costa Blanca North Odkryj ten spektakularny nowy budynek w Beniss…
$2,96M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 365 m²
"Villa Indigo znajduje się na działce zlokalizowanej w Residencial Resort Cumbre del Sol, a …
$1,79M
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 351 m²
$2,23M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 615 m²
$2,41M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 597 m²
Położony w ekskluzywnej dzielnicy Cumbre del Sol, willa oferuje unikalne doświadczenie życia…
$3,33M
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Willa w Teulada, Hiszpania
Willa
Teulada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 560 m²
Nowoczesna willa z przepięknym widokiem na północ od Costa Blanca, w Moraira. Ta piękna will…
$2,51M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 271 m²
Odkryj potencjał tej uroczej śródziemnomorskiej nieruchomości znajduje się na dużej płaskiej…
$1,04M
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Parametry nieruchomości w la Marina Alta, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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