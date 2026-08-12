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Wille z basenem na sprzedaż w Hiszpania

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371 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,88M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 8 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 606 m²
Niezwykła nowo wybudowana willa z prywatnym basenem, zachwycającym widokiem i uroczym ogrode…
$4,22M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa z tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na jezioro, prywatnym basenem i …
$667,196
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Kartagena, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Kartagena, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Nowoczesna, gotowa na klucz willa z prywatnym basenem, dużym ogrodem, tarasem na dachu położ…
$409,879
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym ogrodem i tarasem na dachu z…
$487,139
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 324 m²
Wspaniała willa w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu, piwnicą…
$709,327
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z dużym basenem bez granic możliwości i niesamowitym widokiem na morze, otoc…
$1,15M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Niesamowita willa z prywatnym basenem, słonecznym tarasem na dachu i otwartym planem mieszka…
$372,309
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Benijofar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z prywatnym basenem, pięknym ogrodem i dużym tarasem na dachu, położona w po…
$647,262
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Fantastyczna willa z prywatnym basenem, tarasem na dachu i otwartym planem mieszkalnym, poło…
$457,081
VAT
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Willa 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Willa z gotowością do użytku z prywatnym basenem, przestronnymi przestrzeniami na zewnątrz i…
$314,487
VAT
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Willa 7 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 740 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa typu superior z basenem bez krawędzi, dużymi tarasami i pięknym widokiem …
$2,78M
VAT
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Willa 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 683 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża willa typu deluxe w Marbelli z basenem, windą i tarasem na dachu z niesamowitym panoram…
$2,09M
VAT
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Willa 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Luksusowa willa z dużym basenem, ogrodem i widokiem na morze położona w ośrodku golfowym w p…
$1,19M
VAT
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Willa 5 pokojów w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 144 m²
Promienna, przestronna willa z dachem do zabaw, prywatnym basenem i płynnym otwartym planem …
$987,067
VAT
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy designerska willa z dużym basenem, ogrodem i pięknym widokiem na morze, położ…
$1,72M
VAT
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piękna niesamowita willa z prywatnym tarasem na dachu i basenem w pobliżu plaży w Torre de l…
$695,249
VAT
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Powierzchnia 291 m²
Naturalne piękno środowiska Airen Collection wymagało architektury, która go utrzymywała i w…
$1,08M
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Willa 4 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 3
Piękna ekskluzywna willa na 3 poziomach z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i kuchni…
$463,887
VAT
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa położona w elitarnej dzielnicy El Madroñal, Costa Adeje. Willa jest całkow…
$927,198
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa typu superior z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, siłownią, spa i ws…
$1,45M
VAT
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Willa 4 pokoi w Teulada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Teulada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 631 m²
Spektakularna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i pięknym widokiem na morze …
$2,47M
VAT
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita nowoczesna willa z dużym basenem bez krawędzi, ogrodem, piwnicą i zapierającymi …
$781,245
VAT
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 633 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa wysokiej klasy z dużym tarasem, prywatnym basenem, siłownią, salą kinową, sp…
$3,91M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z przestronnymi pokojami, prywatnym basenem, wspaniałym tarasem …
$636,570
VAT
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Willa 5 pokojów w Orxeta, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Orxeta, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Ogromna willa z gotowym kluczem położona w pięknej dolinie z prywatnym basenem, ogrodem i mi…
$734,949
VAT
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Prezentujemy ten New Build w odległości spaceru od Zenia Boulevard. Nowy dom z prywatnym bas…
$519,394
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 329 m²
Elitarna willa z przestronną przestrzenią mieszkalną, basenem, niesamowitym widokiem na morz…
$3,49M
VAT
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
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z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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