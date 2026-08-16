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Wille na sprzedaż w La Nucia, Hiszpania

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71 obiekt total found
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Klimatyzacja, Tuin, Terras, garaż, parkeren, privé zwembad, balkon
$1,88M
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Nowa budowa 7 willi w La Nucía Odkryj te piękne nowe wille w La Nucía, każdy z prywatnym ba…
$681,947
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Willa 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 4
Malownicze Wille z Widokiem na Ocean w La Nucia, Alicante Elegancko usytuowane w La Nucia, m…
$698,860
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 351 m²
Położony w uroczym mieście La Nucia, willa ta oferuje doskonałą lokalizację z widokiem na mo…
$1,53M
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Willa 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Willa 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 322 m²
Piętro 4/4
Eleganckie Wille z Prywatnymi Basenami i Tarasami na Dachu w La Nucia Alicante Wille La Nuci…
$1,25M
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Willa w obszarze La Nucia Convent De Les Montjes, 160 m powierzchnia, 30 m2 taras, 5000 m od…
$610,278
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TekceTekce
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Tutaj widzimy dwupiętrową willę w La Nucia. Sam dom jest rozmieszczony na dwóch piętrach.…
$501,365
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Located in the charming town of La Nucia, these exclusive villas offer a sophisticated and m…
$1,26M
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Nowy dom w niepokonanej cenie. Zbudowany z materiałów i wykończenia najwyższej jakości i zna…
$691,882
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Nowe ekskluzywne wille z prywatnym basenem i garażem w La NuciaOdkryj ten luksusowy kompleks…
$697,125
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Położony w uroczym mieście La Nucia, ta ekskluzywna kolekcja 8 domów jednorodzinnych oferuje…
$749,539
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 237 m²
Położony w uroczym mieście La Nucía, ta ekskluzywna willa oferuje uprzywilejowane środowisko…
$1,96M
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 252 m²
Oddzielona willa z dużym salonem, cztery sypialnie, kuchnia z galerią, taras 20 m2, trzy łaz…
$627,882
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Willa 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Luksusowe Wille z 3 Sypialniami i Prywatnymi Basenami w La Nucia, Costa Blanca Luksusowe, wo…
$674,679
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Willa 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Willa 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 2
Fantastyczna, duża willa z tarasem na dachu, wspólnym basenem, kortem do padla i niesamowity…
$676,158
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 318 m²
An ideal opportunity for those looking for a property with potential and high appreciation v…
$552,246
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Plac ma powierzchnię 1000 m2, jest zbudowany 380 m2, powierzchnia użytkowa 290 m2. Ten domek…
$681,525
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Exclusive New-Build Villas with Private Pools in La Nucía, Near Benidorm Premium Gated …
$1,27M
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Willa w La Nucia o wyjątkowej jakości. Ten dom jest podzielony na dwa z na pierwszym pięt…
$979,410
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Piękna willa znajduje się w pięknej i spokojnej dzielnicy La Nucia. Obiekt został zbudowany …
$1,17M
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Społeczność trzech domów, z których tylko jeden jest na sprzedaż. Dom jest podzielony na trz…
$443,402
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piękny trzypiętrowy dom w pięknej i spokojnej dzielnicy La Nucia. Na parterze znajduje się s…
$523,422
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 215 m²
Ta willa znajduje się w dolnej części La Nusia, w pobliżu Benidorm. Zbudowany na jednym pięt…
$798,056
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piękna willa w La Nucia. Willa ta została częściowo odnowiona w 2023 roku i znajduje się w …
$577,152
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 263 m²
Piękna willa na sprzedaż znajduje się w cichej dzielnicy La Nucia, zaledwie kilka minut jazd…
$670,430
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Taras na dachu, Garaż, Prywatny basen, Wspólny basen, Widok na góry
$560,930
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piękna, zupełnie nowa willa w La Nucia. Jest idealnie usytuowany w cichym, słonecznym otocz…
$686,753
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Nowy kompleks 7 willi w La NusiaOdkryj te wspaniałe nowe wille w La Nucia, z których każda o…
$687,043
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Willa ta znajduje się w słynnej urbanizacji Bello Horizonte, między La Nucia, Alfaz del Pi i…
$460,556
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Willa 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Willa 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 379 m²
Niesamowita willa z tarasem na dachu, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi wid…
$526,617
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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