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Wille na sprzedaż w Alhama de Murcia, Hiszpania

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21 obiekt total found
Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
WILLAS SIECI W CONDADO DE ALHAMA GOLFBOAN Nowy kompleks mieszkalny willi w Condado de Alhama…
$338,666
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Willa 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Nowoczesne, Przestronne, Wolnostojące Wille z 2 lub 3 Sypialniami i Prywatnymi Piwnicami w M…
$339,370
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
NOWE WILLAS BUDOWY W CONDADO DE ALHAMA GOLFBAAN Nowy kompleks willi w Condado de Alhama Golf…
$401,132
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Nowe wille w Condado de Alhama z Golf FieldNowy kompleks mieszkalny willi i apartamentów w C…
$437,111
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
NEW BUILD VILLAS IN CONDADO DE ALHAMA GOLF COURSE New Build residential complex of…
$371,797
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Nowe wille w Condado de Alhama z Golf FieldNowy kompleks mieszkalny willi w Condado de Alham…
$381,401
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Nowe wille w Condado de Alhama z Golf FieldNowy kompleks mieszkalny willi i apartamentów w C…
$433,986
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
WILLAS SIECI W CONDADO DE ALHAMA GOLFBOAN Nowy kompleks mieszkalny willi w Condado de Alhama…
$338,666
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
NEW BUILD VILLAS IN CONDADO DE ALHAMA GOLF COURSE New Build residential complex of villas …
$371,797
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Nowoczesne nowe wille z prywatnym basenem w Condado de Alhama Golf Resort Odkryj Residencial…
$400,435
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Willa 4 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Nowoczesne, Przestronne, Wolnostojące Wille z 2 lub 3 Sypialniami i Prywatnymi Piwnicami w M…
$428,861
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Villas in Condado de Alhama, Murcia, Costa Cálida 11 independent villas, with private pool, …
$403,359
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
$267,515
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
$381,457
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Villas del Condado to nowy kompleks domów jednorodzinnych położony obok pola golfowego hrabs…
$317,055
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Niezależne wille w Alhama Golf, Alhama, Murcia Położony obok pola golfowego hrabstwa Alhama,…
$400,742
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Niezależne wille w Alhama Golf, Alhama, Murcia Położony obok pola golfowego hrabstwa Alhama,…
$321,247
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Villas del Condado is a new complex of detached houses located next to the Alhama County gol…
$173,290
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Villas in Condado de Alhama, Murcia, Costa Cálida 11 independent villas, with private pool, …
$454,610
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
$227,883
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Villas del Condado to nowy kompleks domów jednorodzinnych położony obok pola golfowego hrabs…
$207,968
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