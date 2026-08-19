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Wille na sprzedaż w Calasparra, Hiszpania

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30 obiektów total found
Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Położony w uroczej okolicy Kalasparra, ta ekskluzywna społeczność oferuje 15 właściwości łąc…
$413,831
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
MODERN VILLAS IN CALASPARRA Z PRIVATE SWIMMING POOL!! Nowy projekt nieruchomości składający …
$408,335
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
_ Nowy projekt budowlany pięknych willi w Calasparra, Murcia. Luksusowy kompleks 6 niezale…
$505,249
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Nowe wille w Calasparra, MurciaProjekt nowej budowy pięknych willi w Calasparra, Murcia.Luks…
$471,825
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
MODERN VILLAS IN CALASPARRA Z PRIVATE SWIMMING POOL!! Nowy projekt nieruchomości składający…
$408,335
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Położony w uroczej okolicy Calasparra, ta ekskluzywna społeczność oferuje 15 domów, które łą…
$408,977
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Współczesne wille w Calasparra z prywatnym basenem!!Nowy projekt nieruchomości składający si…
$406,676
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Położony w uroczej okolicy Kalasparra, ta ekskluzywna społeczność oferuje 15 właściwości łąc…
$359,035
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Willa 5 pokojów w Calasparra, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Nowoczesna, jednopoziomowa willa z ogromnym prywatnym ogrodem i basenem, położona na przestr…
$468,109
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Located in the charming setting of Calasparra, this exclusive community offers 15 properties…
$408,977
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w uroczym otoczeniu Calasparra, ten kompleks mieszkalny oferuje sześć niezależnych …
$502,020
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w uroczym otoczeniu Calasparra, ten kompleks mieszkalny oferuje sześć niezależnych …
$494,880
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Położony w uroczej okolicy Calasparra, ta ekskluzywna społeczność oferuje 15 domów, które łą…
$358,632
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
NOWE FILMY BUDYNKOWE W CALASPARRA, MUNCIA Nowy projekt budowlany pięknych willi w Calasparra…
$505,849
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Jest to kompleks nieruchomości składający się z 215 niezależnych willi: 170 są budowane na d…
$413,831
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Współczesne wille w Calasparra z prywatnym basenem!!Nowy projekt nieruchomości składający si…
$354,319
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Willa 4 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Nowoczesne Domy z Prywatnymi Basenami i Rozległymi Ogrodami w Calasparra w Murcji Te niedawn…
$410,704
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
MODERN VILLAS IN CALASPARRA Z PRIVATE SWIMMING POOL!! Nowy projekt nieruchomości składający…
$410,635
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
MODERN VILLAS IN CALASPARRA Z PRIVATE SWIMMING POOL!! Nowy projekt nieruchomości składający …
$410,635
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Współczesne wille w Calasparra z prywatnym basenem!!Nowy projekt nieruchomości składający si…
$406,676
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Willa 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Nowoczesne Domy z Prywatnymi Basenami i Rozległymi Ogrodami w Calasparra w Murcji Te niedawn…
$360,367
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Willa 4 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1
Rozległe Nieruchomości na Dużych Działkach w Calasparra Murcia Odkryj te nieruchomości położ…
$452,096
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Jest to luksusowy kompleks 8 niezależnych willi z dużym prywatnym basenem dla każdej nieruch…
$471,825
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Wyjątkowe miejsce w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów w północno-zachodniej części…
$454,776
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 257 m²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$408,920
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$463,443
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$336,950
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Detached villas in Calasparra, Murcia A luxury complex of 8 homes, with a large private pool…
$381,659
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Wyjątkowe miejsce w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów w północno-zachodniej części…
$421,089
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$321,684
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