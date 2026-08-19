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Wille na sprzedaż w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

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Aspe
36
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202 obiekty total found
Willa w Aspe, Hiszpania
Willa
Aspe, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
New Build Custom Villas in Aspe, Alicante Exclusive Custom Built Villas in the Cost…
$435,512
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$509,543
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Willa w Aspe, Hiszpania
Willa
Aspe, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
New Build Custom Villas in Aspe, AlicanteExclusive Custom Built Villas in the Costa Blanca C…
$435,512
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Aspe, Hiszpania
Willa
Aspe, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
New Build Custom Villas in Aspe, AlicanteExclusive Custom Built Villas in the Costa Blanca C…
$543,609
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Willa w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
"FONT DEL LLOP" to renomowane pole golfowe, w którym przez cały rok marzeniem jest cieszyć s…
$1,03M
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$503,123
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TekceTekce
Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$422,209
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Willa 15 pokojów w Elda, Hiszpania
Willa 15 pokojów
Elda, Hiszpania
Pokoje 15
Sypialnie 13
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 806 m²
Luksusowa Nieruchomość z 13 Sypialniami, Basenami, Kortem Tenisowym i Ogrodami na Terenach W…
$1,04M
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$503,123
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$509,543
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Willa w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odkryj tę oszałamiającą willę odsprzedaży znajduje się w ekskluzywnym Font del Llop Golf Res…
$917,485
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Willa w Aspe, Hiszpania
Willa
Aspe, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
New Build Custom Villas in Aspe, Alicante Exclusive Custom Built Villas in the Cost…
$543,609
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$639,175
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Willa w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Odkryj te trzy ekskluzywne nowe wille w prestiżowej Font del Llop Golf Resort w Monforte del…
$2,75M
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$395,026
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$395,026
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$422,209
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Niestandardowe willowlas zbudowany w Pinoso (Alicante): przestronne domy w środowisku natura…
$694,043
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Willa w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odkryj tę wspaniałą willę odsprzedaży znajduje się na ekskluzywnym Font del Llop ośrodek gol…
$917,485
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$639,175
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Custom zbudowany willowlas w Pinoso (Alicante): przestronne właściwości w środowisku natural…
$694,043
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Willa w la Romana, Hiszpania
Willa
la Romana, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Śródziemnomorska willa w typowej hiszpańskiej wiosceFantastyczna willa nowej budowy na dział…
$437,145
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Willa w Aspe, Hiszpania
Willa
Aspe, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Nowe budynki położone w gminie Aspe. Nowe apartamenty z różnymi modelami z 2, 3 lub 4 sypia…
$601,559
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
New build villas in Pinoso on rural plots You can choose villas with traditional Spanish to…
$417,702
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Willa 7 pokojów w Aspe, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Aspe, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Wspaniała willa z prywatnym basenem, dużym tarasem i ogrodem położona w uprzywilejowanej oko…
$426,834
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Nowo wybudowane domy na przestronnych rustykalnych działkach w Pinoso, Alicante Ciche życie …
$558,118
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
New build villas in Pinoso on rural plots You can choose villas with traditional Sp…
$569,622
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Willa w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Willa
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
NEW BUILD VILLAS IN PINOSO You can choose Villas with traditional Spanish touches or super …
$458,624
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Willa w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Willa
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Odkryj tę wspaniałą nową willę w malowniczej gminie Hondon de las Nieves w regionie Vinalopo…
$448,525
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Willa w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Położony w uroczej gminie Monforte del Cid, ta ekskluzywna kolekcja 6 domów jednorodzinnych …
$641,029
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Parametry nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

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