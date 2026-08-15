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Wille na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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115 obiektów total found
Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Przedstawiamy ten wspaniały dom jednoosobowy położony w jednym z najbardziej wysuniętych obs…
$761,923
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 146 m²
Opis terenu: W uroczym mieście Torrevieja na Costa Blanca oferujemy kompleks mieszkalny z 34…
$376,657
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękna willa gotowa do zamieszkania z tarasem na dachu, prywatnym basenem i ogrodem blisko p…
$499,175
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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DD CO DEDD CO DE
Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
New-Build One-Story Villas with Private Pool in Torrevieja Modern Villas in the Exc…
$835,859
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Te ekskluzywne wille znajdują się w południowej części Aguas Nuevas w Torrevieja, Alicante. …
$693,175
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Willa 5 pokojów w Torrevieja, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 407 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa pod klucz z prywatnym basenem, dużym tarasem i przepięknym widokiem położo…
$1,85M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
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TekceTekce
Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
New Scandinavian Style Homes in Aguas Nuevas Torrevieja Exclusive New Residential D…
$628,489
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 165 m²
Witamy w nowym domu w malowniczym Los Balcones! Ten prywatny i wykwintny dom, zaraz po renow…
$1,05M
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Willa 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 340 m²
Luksusowe, Parterowe Wille z 3 Sypialniami oraz Panoramicznym Widokiem na Jezioro w Torrevie…
$668,400
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Niewiarygodnie piękny i całkowicie odnowiony dom półautomatyczny z złoczyńczym uczuciem w po…
$541,945
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
NOWA WILLA W TRAVELNowe wille w Torreta, Torrevieja.Piękne wille nowej konstrukcji na 2 pięt…
$509,463
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Oud te renoveren huis in het centrum van Torrevieja. Groot huis met 4 slaapkamers om te herv…
$482,372
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
$546,723
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Willa 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Eleganckie Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Aguas Nuevas Torrevieja Aguas Nuevas …
$570,473
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami nad morzem na plażach Orihuela. Duża luksusowa willa z 4 syp…
$1,03M
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Willa 5 pokojów w Torrevieja, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 466 m²
Niesamowita nowa kolekcja luksusowych willi premium z dużym prywatnym basenem, dużymi tarasa…
$740,075
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 295 m²
REZYDENCJA SKONSOLIDOWANEGO URBANIZACJI NA PODSTAWIE Składa się z 3 sypialni z 4 łazienkami…
$871,967
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Jednopiętrowe wille z prywatnym basenem w TorreviejaNowoczesne wille w wyłącznej okolicy Los…
$821,528
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 520 m²
Odkryj wieczny dom w tej uroczej willi, zbudowanej w 1989 roku, oferując niepowtarzalną okaz…
$1,04M
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
2 NOWE FILMY BUDYNKOWE W TORREVIEJI 2 Nowe piękne wille w Torrevieja. Wille posiadają 4 sypi…
$871,967
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 239 m²
$757,719
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Projekt proponuje budowę 3 domów indywidualnych na dwóch działkach o powierzchni 385 m2 i je…
$879,939
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
New Villas for Sale in Torrevieja – 2 km from the Sea Discover these stunning new villas lo…
$679,459
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 728 m²
Odkryj tę luksusową, oddzielną willę na sprzedaż w La Veleta, Torrevieja (Costa Blanca South…
$2,89M
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
Opis przedmiotu: Zaledwie kilka kroków od morza i z bezpośrednim dostępem do Playa de Roca p…
$508,070
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w La Mata, Hiszpania
Willa
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
$920,133
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 295 m²
Cena obejmuje: meble, w pełni wyposażona kuchnia, klimatyzację i ogrzewanie podłogowe w cały…
$871,101
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
$705,008
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 154 m²
MOOIE VILLA IN LOS ALTOS, TORREVIEJA Key ready Nowa willa w Los Altos, kilka minut od szpit…
$639,485
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Położony w uroczej Torrevieja, ta ekskluzywna kolekcja domów jednorodzinnych oferuje idealne…
$899,446
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