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Wille na sprzedaż w Los Alcazares, Hiszpania

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174 obiekty total found
Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
New Build Villas with Private Pool Near La Serena Golf in Los Alcazares Exclusive Boutique …
$495,259
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
New Build Villas Near Serena Golf in Los Alcazares Modern Villas in a Prime Coastal and Gol…
$802,705
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 178 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcazares, te ekskluzywne 8 domów jednorodzinnych oferują ide…
$692,956
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Nowe budynki i wille bezpośrednio na polu golfowym w Los Alcázares, Costa Cálida ekskluzywny…
$653,051
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem, parkingiem ogrodowym i niesamowitymi wi…
$673,159
VAT
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 232 m²
Nowo wybudowane wille w pobliżu klubu golfowego La Serena i plaży w Los AlcazaresOdkryj eksk…
$547,608
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 228 m²
Nowy kompleks mieszkalny w pobliżu La Serena Golf, Los Alcazares20 willi w kompleksie golfow…
$807,382
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Nowy kompleks mieszkalny obok Sereny Golf Club i Mar Menor Bay w Los AlcazaresNowoczesne życ…
$648,724
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Nowe wille w stylu Ibiza w Los AlcazaresDwupiętrowe wille w stylu Ibiza, 3 sypialnie, 2 łazi…
$524,458
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W LOS ALKAZARES Nowa willa zbudowana na hojnej działce 350m2 w Los Alca…
$461,750
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
New Build Residential Complex Near Serena Golf and the Mar Menor in Los Alcazares M…
$626,352
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
NEW BUILD VILLAS IN LOS ALCAZARES New Build development of 12 exclusive detached villas…
$766,169
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 384 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ta oddzielna willa oferuje wyjątkową okazję do cie…
$680,351
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
New Build Villas with Private Pool at Serena Golf-Los Alcazares Boutique Collection of Mode…
$748,972
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ta ekskluzywna kolekcja czterech samotnych domów o…
$713,792
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Luksusowe wille nad morzem w Los AlcazaresOdkryj górną klasę życia śródziemnomorskiego dzięk…
$1,63M
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcazares, ta ekskluzywna kolekcja 8 pojedynczych domów oferu…
$651,276
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ta ekskluzywna kolekcja samotnych willi oferuje wy…
$639,318
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Exclusive Villas and Bungalows on the Costa Cálida - Design, Comfort and Privileged Location…
$523,872
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Nowe domy w pobliżu Serena Golf w Los Alcázares Nowoczesne wille w doskonałej lokalizacji na…
$800,371
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Nowe wille w Los AlcazaresNowa willa na powierzchni 350 m2 w Los Alcazares.Willa z 3 sypialn…
$423,898
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Nowoczesne Wille z 3 Sypialniami oraz Prywatnym Basenem Zlokalizowane Blisko Plaży w Los Alc…
$634,766
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ta ekskluzywna kolekcja 18 niezależnych domów ofer…
$538,515
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ta ekskluzywna kolekcja 13 domów jednorodzinnych o…
$513,146
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
NEW BUILD VILLAS IN LOS ALCAZARES New Build development of 12 exclusive detached villas, ea…
$764,523
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nowoczesny nowy dom w Los Alcazares, Murcia, w pobliżu plaży Top lokalizacja na wybrzeżu w L…
$684,475
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
_ Nowa willa zbudowana na hojnej działce 350m2 w Los Alcazares. Willa z 3 sypialniami i 2 …
$487,122
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 178 m²
W samym sercu Costa Calida, w tętniącym życiem mieście Los Alcazares, jest ekskluzywny kompl…
$495,088
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 205 m²
LOS ALCASAREZLos Alcazares, położony na Costa Calida, słynie z długich plaż z spokojną wodą …
$873,634
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Odkryj innowacyjny kompleks mieszkalny zaprojektowany, aby zapewnić idealne połączenie prywa…
$499,785
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