Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Marbella
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

;
San Pedro Alcantara
45
Willa Usuwać
Wyczyść
208 obiektów total found
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,87M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Villa in Milla de Oro, Sierra Blanca, with sea views located in a gated community with 24 ho…
$2,84M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 774 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille przy Plaży w Uprzywilejowanej Dzielnicy Marbelli Projekt zlokalizowany jest …
$4,85M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Artola, Hiszpania
Willa
Artola, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Willa znajduje się 200 m od plaży, posiada 4 sypialnie z 1.80m podwójnym łóżkiem, wszystkie …
$2,31M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 452 m²
Odkryj ekskluzywny projekt pięciu nowo wybudowanych luksusowych willi w prestiżowej dzielnic…
$7,69M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 493 m²
W samym sercu Złotej Mili Marbelli, zaledwie kilka kroków od plaży i otoczony najbardziej ek…
$4,60M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy luksusowa willa z przepięknym widokiem na morze, basenem, siłownią i gorącą r…
$2,27M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Ricmar, Hiszpania
Willa
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Villa Sirocco. This stunning villa offers an unparalleled blend of modern elegance and Medit…
$3,83M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Incredible Mediterranean style villa. This house is located in a quiet residential area, wit…
$3,48M
Zostaw prośbę
Willa w Ricmar, Hiszpania
Willa
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 253 m²
Opis terenu: Ta ekskluzywna kolekcja domów w prestiżowej Marbelli oferuje więcej niż tylko d…
$2,03M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
The villas have an elevated position that, together with its orientation, offers a beautiful…
$7,43M
Zostaw prośbę
Willa w Ricmar, Hiszpania
Willa
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 426 m²
Opis terenu: Prezentujemy ekskluzywną kolekcję kamienic w prestiżowej dzielnicy Marbella, gd…
$2,04M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wysoko w Atalaya de Río Verde, w samym sercu Nueva Andalucía, jest naprawdę wyjątkowa willa …
$2,55M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 246 m²
$5,27M
Zostaw prośbę
Willa w Rio Real, Hiszpania
Willa
Rio Real, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 595 m²
$6,62M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 408 m²
Odkryj willę Nerea, nowoczesna, niezależna willa położona w Marbesa, jednym z najbardziej wy…
$3,59M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Situated in one of Marbella’s most prestigious and sought-after areas, this modern villa is …
$4,47M
Zostaw prośbę
Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
MODERNIZED HOUSE IN THE HEART OF NOVA ANDALUCIADiscover Villa P, an architectural masterpiec…
$8,06M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
OFF PLAN VILLA PROJECTLAS LOMAS DE MARBELLA CLUB, GOLDEN MILE MARBELLA Nowy do budowy planu …
$4,18M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Cena za działkę + projekt architekt design & building license: 5.900.000 €Cena do budowy V- …
$6,85M
Zostaw prośbę
Willa w Artola, Hiszpania
Willa
Artola, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Large family villa facing south and overlooking the garden and the sea. Located in a residen…
$2,84M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 658 m²
Ekskluzywne wille w Marbella, Costa del Sol. Każda willa ma niezależną działkę o powierzchni…
$2,93M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 647 m²
Położony w jednym z najbardziej ekskluzywnych i prestiżowych obszarów Złota Mila Marbella, t…
$7,46M
Zostaw prośbę
Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
This is an incredible opportunity to acquire a charming Andalusian style villa in the most p…
$1,97M
Zostaw prośbę
Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 613 m²
Villa Cefeo jest nowoczesną willą zaprojektowaną przez architekturę, znajdującą się w jednym…
$5,17M
Zostaw prośbę
Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Discover Villa Solstice, a breathtaking luxury residence located directly on the prestigious…
$22,62M
Zostaw prośbę
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 149 m²
Prywatna oaza komfortu na Nowej Złotej Mili. Boutique kompleks 15 nowoczesnych domów znajduj…
$1,78M
Zostaw prośbę
Willa w Ricmar, Hiszpania
Willa
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 92 m²
Opis przedmiotu: Wprowadzenie ekskluzywnej kolekcji bungalowów w prestiżowej okolicy Marbell…
$501,219
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Located in the heart of Nueva Andalucía, this detached villa offers spacious interiors, a lu…
$2,31M
Zostaw prośbę
Willa w Ricmar, Hiszpania
Willa
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 304 m²
Opis terenu: W prestiżowej dzielnicy Marbella otwarto ekskluzywną kolekcję trzynastu willi, …
$3,25M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram

Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się