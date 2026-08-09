Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Orihuela
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

;
Willa Usuwać
Wyczyść
356 obiektów total found
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Wyjątkowa willa w Villacosta z miejscem na prywatny basen! Twój wymarzony dom na Costa Blanc…
$496,228
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Oferuje 3 sypialnie i 4 łazienki z basenem design i wiele specjalnych udogodnień. Położony n…
$2,73M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 193 m²
Nowy budynek wille 250 m od plaży w CampumorW Dejesa de Campoamor znajdziesz te nowe wille d…
$1,41M
Zostaw prośbę
Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
WILLAS SIECI 250 m od środka w kampani W Dehesa de Campoamor znajdziesz te nowe wille dla na…
$3,78M
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 335 m²
New Build Villa in Las Colinas Golf & Country Club, Orihuela Exclusive Location in Costa Bl…
$1,45M
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 121 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Punta PrimaNowy kompleks mieszkalny apartamentów bungalow i 7 sam…
$825,111
Zostaw prośbę
Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 157 m²
Nowa willa w Orihuela Costa (Campoamor)Chcesz spędzić ekskluzywne wakacje nad morzem? Nie da…
$1,17M
Zostaw prośbę
Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Nowa Willa Classa Lux w CampoamorNowa willa z ekskluzywnym wzornictwem znajduje się w Campoa…
$4,24M
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Piękna willa z 3 sypialniami w prestiżowej lokalizacji, na pierwszej linii pola golfowego La…
$630,062
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Nowa luksusowa willa na sprzedaż w La Zenia, Orihuela Costa Exclusive mieszkająca w pobliżu …
$1,98M
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Ten nowy projekt mieszkalny składa się tylko z trzech pojedynczych willi łączących nowoczesn…
$885,400
Zostaw prośbę
Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji, zaledwie 200 metrów od krys…
$1,35M
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Willa z trzema sypialniami w Cabo Roig
$1,03M
Zostaw prośbę
Willa w Entrenaranjos, Hiszpania
Willa
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
New Build Villas at Vistabella Golf Resort – Orihuela Experience modern Mediterrane…
$628,375
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Ta ekskluzywna, oddzielona willa natychmiast promieniuje urokiem i autentycznością. Zaokrągl…
$422,714
Zostaw prośbę
Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 196 m²
Położony na pięknej Orihuela Costa, te ekskluzywne wille oferują uprzywilejowane środowisko …
$1,34M
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Nowa luksusowa willa na sprzedaż w La Zenia, Orihuela Costa Exclusive mieszka w pobliżu pla…
$1,97M
Zostaw prośbę
Willa w Entrenaranjos, Hiszpania
Willa
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Nowoczesne wille z prywatnym basenem w ośrodku golfowym Vistabella, OrihuelaNowe wille w sam…
$484,823
Zostaw prośbę
Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 8
Powierzchnia 734 m²
Luksusowa willa na sprzedaż, na 3 poziomach, całkowita powierzchnia domu wynosi 734 m2, wybu…
$1,72M
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Nowe wille do Orihuela BoneMiejski kompleks 8 nowych ekskluzywnych nowoczesnych willi w Los …
$600,662
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Nowoczesne Wille z 3 i 4 Sypialniami w Vistabella Golf Resort Vistabella Golf Resort to tętn…
$645,069
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Współczesne nowe wille w VillamartineNowe wille w dwóch wariantach do wyboru: 1 lub 2 piętra…
$786,752
Zostaw prośbę
Willa w Entrenaranjos, Hiszpania
Willa
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Modern Villas with Private Pool in Vistabella Golf Resort, Orihuela New Build Villas in…
$407,147
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Przestronny dom z prywatną działką, ogrodem i basenem, położony w ogrodzonej dzielnicy miesz…
$554,745
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 366 m²
Ten piękny dom położony jest w dzielnicy Las Filipinas (urbanizacja Villamartín) na dużej dz…
$696,765
Zostaw prośbę
Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 413 m²
Oddzielony 4 sypialnie willi w Campoamor. Oddzielona willa z 4 sypialniami na działce 900 m2…
$1,74M
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Willa należy do najbardziej ekskluzywnej społeczności willi Campo de Golf, zaprojektowanej z…
$2,38M
Zostaw prośbę
Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Witamy w oazie spokoju w Sampomore, zaledwie 500 metrów od morza! Ta trzypiętrowa willa jest…
$1,59M
Zostaw prośbę
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 172 m²
Willa Playa Flamenca, położona zaledwie 250 metrów od plaży, na działce 467 m2, posiada dwup…
$646,975
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się