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Wille na sprzedaż w San Miguel de Salinas, Hiszpania

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87 obiektów total found
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Nowe wille w San Miguel de SalinasNowe wille w San Miguel de Salinas.Wille nowoczesnego desi…
$496,734
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Niesamowita willa z dużym tarasem, prywatnym basenem, solarium i ogrodem w pobliżu pola golf…
$441,750
VAT
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Agencja
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 169 m²
Modern new villa with open views in Ciudaddelas Comunicaciones, San Miguel de Salinas Moder…
$871,205
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Nowe wille w San Miguel de SalinasNowe wille z 4 sypialniami i 3 łazienkami, kuchnia open- p…
$737,252
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Nowoczesna willa z panoramicznym widokiem na morze - Benissa, Costa BlancaPołożony w jednym …
$5,28M
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piękna nowoczesna willa z prywatnym basenem, ogrodem i dużym tarasem na dachu znajduje się w…
$420,954
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W SAN MIGUEL DE SALINAS Nowe wille w San Miguel de Salinas. Nowoczesne …
$495,172
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Jest to grupa designerskich willi, składających się z czterech etapów. Zbudowany na działkac…
$1,02M
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Jest to grupa designerskich willi, składających się z czterech etapów. Zbudowany na działkac…
$733,950
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Nowe wille mieszkalne w San Miguel de SalinasNowa willa z 3 sypialniami i 3 łazienkami, otwa…
$739,375
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Jest to grupa designerskich willi, składających się z czterech etapów. Zbudowany na działkac…
$1,14M
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Położony w uroczym otoczeniu San Miguel de Salinas, wille te oferują ekskluzywny styl życia …
$726,476
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Jest to grupa designerskich willi, składających się z czterech etapów. Zbudowany na działkac…
$733,950
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
$1,73M
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Located in the charming setting of San Miguel de Salinas, these villas offer an exclusive li…
$1,01M
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Położony w uroczym otoczeniu San Miguel de Salinas, wille te oferują ekskluzywny styl życia …
$1,12M
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Located in the charming setting of San Miguel de Salinas, these villas offer an exclusive li…
$726,476
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Ten uroczy dom wyróżnia się przestronną, prywatną działką i wzornictwem stworzonym dla całor…
$432,111
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z prywatnym basenem, ogrodem i ogromnym tarasem na dachu położona na połudn…
$457,814
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Located in the charming setting of San Miguel de Salinas, these villas offer an exclusive li…
$1,44M
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Eleganckie, Przestronne Wille z 3 Sypialniami w Pobliżu Udogodnień w San Miguel de Salinas S…
$489,675
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Luksusowe Wolnostojące Wille Golfowe z 3 i 4 Sypialniami oraz Prywatnymi Basenami w Las Coli…
$1,27M
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Położony w uroczym otoczeniu San Miguel de Salinas, wille te oferują ekskluzywny styl życia …
$726,476
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
$1,45M
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 237 m²
Położony w uroczym otoczeniu San Miguel de Salinas, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny ofer…
$1,15M
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
W samym sercu San Miguel de Salinas jest ekskluzywny kompleks 42 luksusowych willi, z któryc…
$500,834
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Luksusowe Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w San Miguel de Salinas Luksusowe wille …
$1,14M
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Situated in the charming area of San Miguel de Salinas, this residential complex offers 8 in…
$506,062
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 253 m²
Fantastyczna willa z dużym tarasem, prywatnym basenem, solarium i ogrodem, w pobliżu pola go…
$478,618
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W SAN MIGUEL DE SALINAS Ekstra nowy kompleks mieszkalny z luksusowymi w…
$1,16M
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Realting.com
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