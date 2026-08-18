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Wille na sprzedaż w Javea, Hiszpania

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70 obiektów total found
Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Ibiza- styl nowy dom z luksusowych udogodnień w Javea Exclusive Mediterranean design w pobli…
$2,37M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Ta odnowiona willa w Javea oferuje 150 m2 powierzchni mieszkalnej na działce o powierzchni 1…
$715,980
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Nowoczesna willa nad morzem w Javeawyłączne śródziemnomorskie życie w JaveaOdkryj tę wspania…
$1,68M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Piękna willa z widokiem na morze i panoramiczne widoki w bardzo cichej dzielnicy mieszkalnej…
$796,169
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 468 m²
Nowoczesna willa z luksusowymi udogodnieniami w JaveaNowoczesne Morze Śródziemne Życie na Co…
$2,58M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 677 m²
Ta luksusowa willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Granadella w Javea, w północnej częś…
$5,31M
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TekceTekce
Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Willa w Javea, gotowa do renowacji, znajduje się w strategicznie korzystnym obszarze otoczon…
$721,707
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
New luxury villa in Javea (Jávea/Xàbia) – Portixol areaModern style • Panoramic sea view • P…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Ibiza- styl nowy dom z luksusowych udogodnień w Javeaekskluzywny projekt śródziemnomorski w …
$2,37M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Ibiza Style Luxury Villa with Panoramic Views in Las Laderas, Javea Exclusive Contemporary …
$2,64M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 410 m²
Witaj w swojej wymarzonej willi w Balcón al Mar, Jávea! Ta olśniewająca willa znajduje się w…
$2,16M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Modern New Build Villa Near the Sea in Javea Exclusive Mediterranean Living in Jave…
$1,68M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Położony w pięknym mieście Javea, ta ekskluzywna willa oferuje uprzywilejowane środowisko ci…
$2,64M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Luksusowa willa w stylu Ibiza z panoramicznym widokiem na Las Laderas, JaveaEkstra nowoczesn…
$2,64M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Odkryj tę jasną i nowoczesną willę w Javea, krótką drogę od plaży i wszystkie udogodnienia. …
$1,36M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Przedstawiamy Villa "Deluxe Round", starannie ukończone w kwietniu 2009 roku, znajduje się w…
$859,175
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Odkryj ten ekskluzywny, nowo wybudowany dom, zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną prywatn…
$970,342
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 525 m²
Podnieść swój standard życia w tym oszałamiającym arcydziele 525 metrów, gdzie luksus jest p…
$2,74M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Willa ta została wybudowana w 1983 roku i oferuje widoki na morze, przestronny ogród i prywa…
$796,169
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
VILLA ISEO - Luxury, Emotions i Premium Class InvestmentCosta Blanca Birmingham 124; Panoram…
$2,27M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 468 m²
Nowoczesny nowy dom z luksusowymi udogodnieniami w Javea Współczesny Śródziemnomorski mieszk…
$2,58M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 332 m²
Oszałamiająca willa z widokiem na morze w Peevera, Javea. Odkryj nowoczesną willę w cichym m…
$1,60M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Ibiza Style Luxury Villa with Panoramic Views in Las Laderas, Javea Exclusive Conte…
$2,61M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się w uroczym mieście Javea i oferuje doskonałe połączenie kom…
$1,89M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 283 m²
Ta wyjątkowa willa, położona w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Monte Olimpo, łączy pierwsz…
$1,75M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 440 m²
Ta elegancka, nowoczesna willa znajduje się na przestronnej działce, w prestiżowej dzielnicy…
$1,65M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Oferujemy Państwu piękną willę w tradycyjnym stylu w Porticola, w odległości krótkiego space…
$1,09M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 521 m²
Odkryj istotę nowoczesnego luksusu w Villa High, oszałamiającej rezydencji w ekskluzywnej dz…
$2,86M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 189 m²
Gotowy do osiedlenia się w willi w stylu śródziemnomorskim w Javea z prywatnym basenem i duż…
$1,61M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 468 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się w uroczym miasteczku Javea, gdzie można podziwiać Costa Bl…
$2,58M
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