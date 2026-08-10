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Wille na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
16
Mutxamel
40
el Campello
13
Sant Joan dAlacant
11
Willa Usuwać
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85 obiektów total found
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Wyjątkowa prywatna urbanizacja, gdzie luksus i elegancja łączą się w formie domów marzeń zap…
$748,386
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 247 m²
Opis przedmiotu: Wyobraź sobie dom, w którym budzisz się codziennie z widokiem na morze i ni…
$631,377
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Busot, Hiszpania
Willa
Busot, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Los Altos de Alicante znajduje się w naturalnym otoczeniu u podnóża Sierra del Cabeço d 'Or …
$410,344
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Opis terenu: W malowniczym Muthamel oferujemy nowy kompleks mieszkalny składający się z 28 d…
$559,448
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX NEAR MUTXAMEL Come and live in a complex in an area with a hi…
$639,485
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 234 m²
Otoczony pięknem pola golfowego i widokiem na morze, kompleks jest idealnym miejscem do twor…
$641,147
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX NEAR MUTXAMEL Come and live in a complex in an area with …
$533,658
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 112 m²
Witamy w świecie wyłączności i komfortu w naszych willach otoczonych usługami. Zanurz się w …
$539,317
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 280 m²
Doskonała niezależna willa dla jednej rodziny z fabułą 911 m2 - Mutsamel, Tangel!! Obiekt ma…
$760,657
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Ten kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym Mutxmel, który oferuje 28 niezależnych domów,…
$530,443
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 327 m²
36 domów panoramicznych Alicante znajduje się w gminie Mutxmel, z uprzywilejowaną lokalizacj…
$526,608
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Willa 4 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Wolnostojące Wille z 3 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Mutxamel Położone w Mutxamel w p…
$653,343
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
New Build Semi Detached Villas for Sale in Mutxamel with Private Pool and Sea Views Exclusi…
$651,343
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Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 559 m²
Plaża San Juan jest najsłynniejszą plażą Alicante, z piaskiem rozciągającym się od plaż El C…
$1,85M
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 112 m²
Witamy w świecie wyłączności i komfortu w naszych willach otoczonych usługami. Zanurz się w …
$539,317
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Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Wysokiej jakości wille położone w najbardziej ekskluzywnej okolicy San Juan zaledwie 800 met…
$1,10M
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 8
Powierzchnia 400 m²
Obiekt ma ponad 350 m2 powierzchni budynku i 1400 m2 ogrodzonego terytorium. Dom wykonany je…
$2,58M
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Opis terenu: W popularnej i spokojnej okolicy Muthamel powstaje ekskluzywna kolekcja 14 kami…
$707,872
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 273 m²
Opis terenu: W uroczym Muthamel oferujemy kompleks mieszkalny 28 domów jednorodzinnych, łącz…
$525,196
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Willa w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Willa
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 390 m²
Piękny wiejski dom w ekskluzywnym miejscu, które gwarantuje prywatność i spokój.Z tradycyjną…
$617,450
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX NEAR MUTXAMEL Come and live in a complex in an area with …
$638,070
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnie, 3 łazienkiPowierzchnia wybudowana: 265 m2Powierzchnia użytkowa: 241 m2Powierzch…
$1,22M
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Willa w Busot, Hiszpania
Willa
Busot, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Los Altos de Alicante znajduje się w naturalnym otoczeniu u podnóża Sierra del Cabeço d 'Or …
$472,763
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Costa Blanca Odkryj unikalny nowy projekt budowlany na Costa Blanca, składający się z 30 eks…
$669,036
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Willa 4 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Nowoczesne Wille z 2 i 3 Sypialniami oraz Basenem w Mutxamel Costa Blanca Współczesne wille …
$539,287
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Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
$1,16M
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 299 m²
Ten ekskluzywny klatkowy kompleks oferuje pięć unikalnych willi z widokiem na morze, położon…
$884,032
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Willa otwarta w szkle, aby docenić szeroki widok panoramiczny na morze i piękne Camello. Ot…
$1,21M
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Doskonała niezależna willa jednorodzinna z 911m działki - Mutxemel Tangel. ! Obiekt posiada …
$767,461
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX NEAR MUTXAMEL Come and live in a complex in an area with a hi…
$534,842
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Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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