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Wille na sprzedaż w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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Adeje
59
Arona
9
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
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86 obiektów total found
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Air conditioning, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,08M
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Willa w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż unikalną willę otoczoną ogrodami i na pierwszej lini…
$3,43M
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 545 m²
Nowoczesny narożna willa znajduje się w jednej z najlepszych rezydencji miasta Los Cristiano…
$1,03M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w El Sauzal, Hiszpania
Willa
El Sauzal, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 780 m²
An exclusive villa is now for sale in El Sausal — one of the most prestigious areas in the n…
$3,20M
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Located in one of the most exclusive and peaceful residential areas of Chayofa, just a few m…
$922,513
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Willa w Santa Ursula, Hiszpania
Willa
Santa Ursula, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Tuin, Terras, garaż
$660,016
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TekceTekce
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Luxury villas – corales residences | tenerife Located in one of the most exclusive and soug…
$2,56M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Klimatyzacja, Tuin, privé zwembad
$633,444
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ogród, Taras, parking, prywatny basen
$1,88M
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ekskluzywna willa Premium na sprzedaż, znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obsz…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
Willa
Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
the Unique country house of the architect and fantastically locateded directly on the northe…
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 140 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Parking, Prywatny basen, Wspólny basen
$1,74M
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Willa w Garachico, Hiszpania
Willa
Garachico, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 95 m²
garaż, widok na góry
$756,050
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Oddzielna willa położona w kompleksie mieszkaniowym Las Mimosas w Torviscas Alto. Na parterz…
$402,369
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 253 m²
W sprzedaży znajduje się oddzielna willa położona w dzielnicy Valle San Lorenzo, gmina Arona…
$688,109
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Willa w Granadilla de Abona, Hiszpania
Willa
Granadilla de Abona, Hiszpania
Grunty rustykalne z infrastrukturą rolniczą w Granadilla de Abona Doskonała okazja dla inwes…
$377,517
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Willa w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Wspaniały willa z własnym basenem i ogrodem. Położony na południowym wybrzeżu Teneryfy w Gol…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern villa with pool, garden and ocean views in Madroñal Layout
$4,19M
VAT
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Willa w Santiago del Teide, Hiszpania
Willa
Santiago del Teide, Hiszpania
Zapraszamy do tej wspaniałej willi znajduje się w malowniczym zakątku Teneryfy, w prestiżowe…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
klimatyzacja, taras, garaż, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$1,57M
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Willa w El Bebedero, Hiszpania
Willa
El Bebedero, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż znajduje się luksusowa willa z widokiem na ocean i wulkan Teide położony w połud…
$583,143
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$2,19M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,85M
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Na sprzedaż dwupiętrowa willa w dzielnicy Roque del Conde, Costa Adeje. Willa ma basen o pow…
$874,715
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Willa w Puerto de la Cruz, Hiszpania
Willa
Puerto de la Cruz, Hiszpania
Powierzchnia 699 m²
Na sprzedaż piękna willa z panoramicznym widokiem na ocean. Idealny dla tych, którzy szukają…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Prywatny basen, Wspólny basen
$1,28M
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Willa w El Cantillo, Hiszpania
Willa
El Cantillo, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Tuin, Terras, privé zwembad
$1,38M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Grunty
$518,911
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Trzypiętrowa modna willa na sprzedaż w Los Christianos.  Całkowita powierzchnia wynosi 335 m…
$670,615
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa położona w elitarnej dzielnicy El Madroñal, Costa Adeje. Willa jest całkow…
$927,198
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Parametry nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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