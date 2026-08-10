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Wille na sprzedaż w Calp, Hiszpania

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83 obiekty total found
Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 426 m²
Położony w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Calpe, ta luksusowa willa jest idealn…
$3,29M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 362 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ta ekskluzywna kolekcja trzech domów jednorodzinnych oferu…
$1,37M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 362 m²
Projekt ten znajduje się w jednym z ulubionych obszarów mieszkalnych wszystkich mieszkańców …
$1,37M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 410 m²
Ta nowa willa znajduje się w prywatnym kompleksie sześciu luksusowych nieruchomości znajduje…
$2,16M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 410 m²
Luksusowa willa z widokiem na morzeNowoczesny luksusowy willa z widokiem na morze.Dom posiad…
$2,17M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
Nowy budynek w Benissie na Costa Blanca North Odkryj ten spektakularny nowy budynek w Beniss…
$2,96M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 273 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ta ekskluzywna oferta nieruchomości prezentuje niezależne …
$1,27M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
Te ekskluzywne wille znajdują się w uroczym Pueblo Mascarat. Każda willa ma tylko cztery dos…
$3,06M
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Willa 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa kamienica z prywatnym tarasem na dachu, garażem, basenem komunalnym i boiskiem spo…
$533,543
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Dwupiętrowy dom z 4 sypialniami, każde piętro z osobnym wejściem. Mamy licencję leasingu (B …
$664,429
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ta ekskluzywna oferta nieruchomości prezentuje trzy niezal…
$1,10M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
NOWE BUDOWANIE LUKSEM VILLA W BENNISA Luksusowa willa na sprzedaż w Benissa z widokiem na Ca…
$2,96M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 489 m²
Ta oszałamiająca willa o nowoczesnym wzornictwie znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji…
$1,98M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
_ Nowa willa zbudowana w jednym z obszarów mieszkalnych, które wolą wszystkich mieszkańców …
$1,40M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 427 m²
Te ekskluzywne wille znajdują się w pięknym miasteczku Calpe, gdzie można podziwiać widoki n…
$1,79M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się w pięknym Calpe, zaledwie 1 km od morza. Zaprojektowany dl…
$3,68M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 249 m²
Nowy dom na sprzedaż w Calpe Nowoczesny design zaledwie 900 metrów od plaży ekskluzywny now…
$1,77M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 410 m²
LUXURY VILLA WITH SEA VIEWS Modern detached luxury villa with stunning sea views. …
$2,15M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 249 m²
Nowy dom na sprzeda ¿w Calpe Nowoczesny design zaledwie 900 metrów od plazy Exclusive nowy d…
$1,79M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Luxury beachfront apartments and villas in Mascarat, Calpe: Mediterranean living redefined …
$3,03M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 335 m²
Luksusowa willa z widokiem na morze w Calpe - nowoczesna elegancja i wspaniałe widokiDoskona…
$2,56M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
NOWY BUDYNK WILLI W CALPE Nowa willa znajduje się w jednej z dzielnic mieszkalnych, które wo…
$1,40M
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Willa 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe Nieruchomości z Ogrodem i Basenem w Calpe, Alicante Luksusowe nieruchomości na now…
$1,45M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 362 m²
Opis terenu: W uroczym mieście Calpe oferujemy ekskluzywną kolekcję trzech domów jednorodzin…
$1,36M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 786 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się w uroczym mieście Calpe. Dzięki nowoczesnej i eleganckiej …
$2,83M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 410 m²
Położony w uroczym Calpe, te ekskluzywne wille oferują niezrównane doświadczenie życiowe. Ka…
$2,25M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 274 m²
Duży dom o powierzchni 274 m2 z najlepszymi widokami na Calpe jest obecnie oferowany na sprz…
$930,341
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 489 m²
Nowa luksusowa willa z panoramicznymi widokami w KalpieNowa willa w Calpe z panoramicznym wi…
$1,98M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 410 m²
Ta nowa willa znajduje się w prywatnym kompleksie sześciu luksusowych nieruchomości znajduje…
$2,27M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 489 m²
Na sprzedaż w Marywilli z panoramicznym widokiem na Calpe. Nowoczesny styl o luksusowych ce…
$1,95M
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Realting.com
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