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Wille na sprzedaż w Lloret de Mar, Hiszpania

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37 obiektów total found
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Handel jest możliwy!Dom na sprzeda ¿, o powierzchni 348 m2, wybudowany w 2001 r., na po ³ ud…
$904,998
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Piękny jednopiętrowy dom z widokiem na morze w urbanizacji Cala Caneias w Lloret de Mara.Dom…
$1,04M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 408 m²
Dom z licencją turystyczną, całkowicie odnowiony w urbanizacji Rock Gross, Lloret Mar. Zaled…
$975,587
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TekceTekce
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 7
Dom z widokiem na morze i góry, położony w jednym z najlepszych obszarów Lloret de Mar - Roc…
$1,10M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Wyjątkowa okazja na Costa Brava.Uroczy dom na sprzedaż w Cala Cañelles, Lloret de Mar, zaled…
$990,863
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Willa w Serrabrava, Hiszpania
Willa
Serrabrava, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 397 m²
Dom z widokiem na morze, wszechstronne przestrzenie i efektywność energetyczna w Lloret de M…
$798,056
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 440 m²
Luksusowy i nowy dom w klasycznym stylu w elitarnej urbanizacji La Mongoda w Lloret de Mar n…
$2,66M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 681 m²
Luksusowy i ekskluzywny obiekt Art Nouveau z fantastycznym widokiem na morze, położony w pre…
$2,80M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Dom rodzinny w Lloret Residence z dużą działką ziemi i prywatnym basenem. Odkryj ten przytu…
$487,914
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Oferujemy uroczy dom z widokiem na morze, położony w urbanizacji La Montgoda w Lloret de Mar…
$739,023
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Domy na początku budowy w specjalnej cenie tylko na etapie początkowym mogą skorzystać z tej…
$1,01M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielny dom z dwoma w pełni niezależnymi apartamentami w Mas Bael jest doskonałą opcją zar…
$486,128
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Willa 5 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 877 m²
Liczba kondygnacji 2
EXCELLENT HIGH-STANDARD HOUSE WITH BEAUTIFUL SEA VIEWS, IN LLORET DE MAR  This fantastic …
$1,50M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 492 m²
Willa w stylu Art Nouveau w pierwszej linii morza w miejscowości Lloret de Mar na Costa Brav…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 442 m²
Dom w urbanizacji Roca Grossa miasta Lloret de Mar na Costa Brava. Odległość od centrum Barc…
$1,51M
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Willa w Serrabrava, Hiszpania
Willa
Serrabrava, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji Lloret de Mar - Serra Brava na Costa Brava. Dom został…
$1,85M
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Willa w Serrabrava, Hiszpania
Willa
Serrabrava, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 269 m²
Dom w urbanizacji Lloret de Mar - Sierra Brava. Odległość od centrum Barcelony wynosi 70 km,…
$754,080
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Willa 9 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC HOUSE WITH DOUBLE PLOT AND BEAUTIFUL VIEWS TO THE SEA AND THE MOUNTAIN IN LLORET D…
$694,566
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Willa 8 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 474 m²
Liczba kondygnacji 2
GREAT HOUSE WITH FABULOUS SEA VIEWS AND TOURIST LICENSE IN LLORET DE MAR  This beautiful …
$570,653
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Oferta specjalna. 42 działki w Llorete de Mar na Costa Brava. Przedstawiony projekt jest naj…
$639,051
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Powierzchnia 900 m²
Unikalna lokalizacja. Mansion o powierzchni 800 metrów kwadratowych. na terytorium 1,5 ha w …
$7,55M
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Willa 5 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE IN MONTGODA, LLORET DE MAR  This beautiful luxury villa has been co…
$1,41M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Elitarna willa z panoramicznym widokiem na morze w prestiżowej okolicy Lloret de MarUnikalna…
$6,94M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Dom z licencją turystyczną w urbanizacji Lloret de Mar - Condado del Haruko. Powierzchnia do…
$800,557
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Dom do renowacji w pierwszej linii morza w elitarnej urbanizacji Lloret de Mara. Odległość o…
$3,20M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Dom z wspaniałym widokiem na morze i góry w najlepszej urbanizacji Lloret de Mar, La Montgod…
$1,10M
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Willa 6 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Exclusive property with private pool and wonderful sea views in Cala Canyelles, Lloret de Ma…
$1,93M
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Willa 7 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL MEDITERRANEAN STYLE HOUSE, WITH PANORAMIC SEA VIEWS  This fabulous house with g…
$1,03M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 490 m²
Oferujemy uroczą willę w stylu klasycznym z licencją turystyczną, znajduje się w urbanizacji…
$1,51M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 332 m²
Dom z licencją turystyczną, położony w prestiżowej urbanizacji Condado del Haruko z widokiem…
$905,129
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