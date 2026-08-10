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Wille na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

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Barcelona
13
Girona
152
Lloret de Mar
37
Blanes
33
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264 obiekty total found
Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Dom z licencją turystyczną w stylu klasycznym, położony w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej…
$1,43M
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Willa w Vallromanes, Hiszpania
Willa
Vallromanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 540 m²
W odległości zaledwie 20 km od Barcelony, w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej prestiżowego …
$1,51M
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Willa 6 pokojów w Premia de Dalt, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Premià de Dalt, Blisko Wybrzeża i Parków Przyrody Okolice Premià de Dalt słyną ze sp…
$2,58M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Oferujemy uroczy dom z widokiem na morze, położony w urbanizacji La Montgoda w Lloret de Mar…
$739,023
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Willa 5 pokojów w Peralada, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Peralada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
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Agencja
Scat Realty
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Willa w Martorell, Hiszpania
Willa
Martorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 460 m²
Dom w mieście Martorel w prowincji Barcelona. Powierzchnia całkowita wynosi 460 metrów kwadr…
$936,890
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Dom na sprzeda? w urbanizacji Blanes.Położony w bardzo cichej okolicy Blanes, w dzielnicy mi…
$564,884
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 349 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy unikalną willę narożną wybudowaną w 1996 roku w prestiżowej d…
$1,37M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu malowniczego San Javier znajdziesz projekt mieszkalny składaj…
$398,464
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Domy na początku budowy w specjalnej cenie tylko na etapie początkowym mogą skorzystać z tej…
$1,01M
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Opis przedmiotu: Ten wyjątkowy dom o łącznej powierzchni 360 m2 (255 m2 powierzchni mieszkal…
$846,022
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
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Willa w Calella, Hiszpania
Willa
Calella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
ekskluzywny dom w Calella Ten imponujący dwurodzinny dom, zbudowany w 2006 roku, oferuje pow…
$741,268
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Willa w Sant Hilari Sacalm, Hiszpania
Willa
Sant Hilari Sacalm, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 417 m²
Dwór i budynki na działce o powierzchni 4,207 m2. Uroczy Finca na sprzedaż, składający się z…
$1,23M
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Willa w Sant Pol de Mar, Hiszpania
Willa
Sant Pol de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 641 m²
Prawdziwie unikalny obiekt, w którym prywatność, zapierające dech w piersiach widoki na morz…
$2,05M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 9
Powierzchnia 706 m²
Wspaniały dwupiętrowy dom, otoczony pięknym ogrodem i zielonym dachem (ogrodem) na dachu, gd…
$3,46M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 900 m²
Nowoczesny duży dom położony w elitarnej dzielnicy Pedralbes w Barcelonie. Obiekt oferuje ni…
$11,70M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 900 m²
Nowoczesny duży dom położony w elitarnej dzielnicy Pedralbes w Barcelonie. Obiekt oferuje ni…
$10,47M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Piękna willa z widokiem na morze i licencji turystycznej. Ta wspaniała, nowo wybudowana wil…
$1,69M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 674 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom jednoosobowy (budowa zakończona w 2025 roku), położony w jed…
$2,54M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielny dom z dwoma w pełni niezależnymi apartamentami w Mas Bael jest doskonałą opcją zar…
$486,128
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 214 m²
Dom do renowacji w elitarnej okolicy Pedralbes z pięknym widokiem i licencji turystycznej. N…
$2,11M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Piękny jednopiętrowy dom z widokiem na morze w urbanizacji Cala Caneias w Lloret de Mara.Dom…
$1,04M
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 234 m²
Opis przedmiotu: Prezentujemy jeden z ostatnich dostępnych domów tego prestiżowego projektu.…
$710,156
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 654 m²
W sercu prestiżowej urbanizacji Cala Sant Francesque, w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$1,70M
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Opis przedmiotu: W uroczym mieście Orihuela otwiera się wyjątkowa okazja, aby nabyć dom, któ…
$319,684
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Teia, Hiszpania
Willa
Teia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Położony w jednym z najcichszych i najbardziej wysuniętych po dzielnicy mieszkalnej Teia, te…
$2,85M
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Opis przedmiotu: W zamkniętym i kontrolowanym przez bezpieczeństwo obszarze w Roldán w pobli…
$449,842
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 242 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Orihuela, te ekskluzywne wille oferują doskonałe…
$1,14M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 216 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych i mieszkalnych dzielnic Pedralbes jest ta nowo wybudowa…
$23,47M
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Willa w Castell dAro, Hiszpania
Willa
Castell dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 900 m²
Luksusowa rezydencja w pobliżu plaż Sa Conca i San Paul - S 'Agaro, Costa Przewodniczący Bra…
$11,62M
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Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

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