Wille na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

1 075 obiektów total found
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
In the heart of the Sierra Cortina, surrounded by nature and with spectacular views of the s…
$947,009
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
In a privileged enclave on the Balearic coast, this newly built villa offers an environment …
$1,94M
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 467 m²
Duże, niezależne luksusowe wille, z projektem, w którym widoki na morze i naturalne światło …
$2,65M
Tut TravelTut Travel
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build residential of 22 villas located in Finestrat. Wa…
$773,332
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
In the heart of the Sierra Cortina, surrounded by nature and with spectacular views of the s…
$935,274
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 449 m²
Opis Nowoczesna willa z widokiem na morze, zbudowana przez znanego architekta w jednym z naj…
$2,33M
Estate Service 24Estate Service 24
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
Exclusive New-Build Villas with Private Pools in La Nucía, Near Benidorm Premium Gated Resi…
$1,52M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Fantastic independent villa for sale in El Albir.  A house in which you want to stay to live…
$1,72M
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 8
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa z pięknym widokiem na morze i góry w mieście Altea.Malownicze miasto Altea, …
$2,14M
Atlas PropertyAtlas Property
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 291 m²
W uprzywilejowanym otoczeniu, z widokiem na morze i prestiżowe pole golfowe Puig Campana, zn…
$938,606
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż nowoczesna willa w mieście Polop.Miasto Polop to małe miasteczko na przedmieścia…
$635,276
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Położony w samym sercu Costa Blanca, ten ekskluzywny kompleks 14 nowoczesnych willi oferuje …
$656,480
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 331 m²
Odkryj luksus w najlepszym z tej nowo wybudowanej willi znajduje się na wzgórzach ekskluzywn…
$2,05M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 342 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 250 m2.Plot size: 622 m2.New Build.There is private pool, оpen…
$1,06M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Modern houses to choose in a  new quiet area of Finestrat. Open views to the sea and mountai…
$465,240
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piękny trzypiętrowy dom w pięknej i spokojnej dzielnicy La Nucia. Na parterze znajduje się s…
$523,422
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Newly built villas with sea views in Finestrat-Benidorm Exclusive residential complex with …
$776,414
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
NOWE WILLE BEZ BUDOWY W POLOP Nowe, nowoczesne wille z różnymi tarasami i solarium, w pełni …
$570,956
Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 245 m²
Piętro 2/3
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze w Alicante Finestrat Wille znajdują się w Finestrat, …
$1,25M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Luxury Villa with modern design at the foot of the mountains in the town of Finestrat, just …
$689,885
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Te nowoczesne luksusowe wille, położone w uprzywilejowanym środowisku naturalnym między morz…
$551,908
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Rezydencja została starannie zaprojektowana, aby przekazać piękno Sierra Cortina i Morza Śró…
$679,718
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Przedstawiamy ten wybitny dom, położony na 3 piętrach, położony w cichej lokalizacji, wyróżn…
$673,908
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 231 m²
Oddzielne wille znajdują się w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, zaledwie kilka metrów…
$837,991
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 651 m²
Gatunki rozciągają się od Benidorm do Althea. Jest to dom dla całej rodziny, ma 3 piętra, sk…
$1,28M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 379 m²
Ta fantastyczna willa ma dwa poziomy i dwa różne apartamenty, każdy z własnym wejściem. Na p…
$850,782
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa willa z przepięknym widokiem w zamkniętym kompleksie mieszkalnym w mieście Polop. Miast…
$706,312
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 227 m²
Położony w popularnej okolicy Bello Orizonti w La Nucia, w pobliżu Altea, ta urocza willa ro…
$923,719
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 3
Imponująca Villa Saona z nowoczesnym designem z widokiem na morze. Mieszkając w tej pierwsze…
$3,13M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy nową, przyjazną środowisku willę z własną działką i basenem w mieście Alfas de…
$721,905
