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Wille na sprzedaż w Altea, Hiszpania

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110 obiektów total found
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
A perfect blend of privacy, natural surroundings, and modern comfort, this elegant Mediterra…
$882 171
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
NOWE BUDOWANIE LUXE VILLA W ALTEA Beautiful Nowa willa zbudowana oddzielnie znajduje się w p…
$2,43M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 413 m²
Ta willa jest rozmieszczona na dwóch piętrach. Na parterze znajdują się dwa przestronne i pi…
$979 410
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 306 m²
Dom śródziemnomorski w Blanc Altea Homes, Blanc Altea 10, willa, która wyróżnia się ze wzglę…
$1,27M
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, ogrodem, dużymi tarasami i niesamowity…
$1,91M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Contemporary Luxury Villa with Panoramic Sea Views in Altea Hills, Costa Blanca North &#…
$3,84M
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TekceTekce
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 630 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Altea, ta imponująca willa oferuje dos…
$2,34M
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa Willa z 4 Sypialniami o Stylowym Wystroju w Altea Alicante Na sprzedaż duża i prze…
$2,43M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
LUXURY NEW BUILD VILLA IN ALTEA New Build Luxury Villa located in Altea, the most pict…
$1,62M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 374 m²
Azure Altea Homes, ekskluzywne luksusowe wille w Altea, unikalne i spersonalizowane projekty…
$2,22M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Piękna luksusowa willa znajduje się w pięknym mieście Altea, na Costa Blanca, w pobliżu dzie…
$1,90M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Nowoczesna willa w mieście Altea Hills, z innowacyjnymi funkcjami, najnowszymi technologiami…
$3,10M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 536 m²
Położony w wyłącznej okolicy Altea, willa ta oferuje uprzywilejowane położenie z widokiem na…
$1,61M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 600 m²
Nowoczesny luksusowy willa z panoramicznym widokiem na morze w Altea Hills, North Costa Blan…
$3,85M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 785 m²
Położony w uroczej Altea, willa oferuje uprzywilejowaną lokalizację z widokiem na morze. Obi…
$3,98M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 254 m²
Luksusowa willa z pięknym widokiem na morzeW Sierra de Altea, z spektakularnym widokiem na m…
$2,48M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 547 m²
Położony w pięknej Altea, ta ekskluzywna willa oferuje uprzywilejowaną lokalizację dla osób …
$2,02M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 484 m²
Te ekskluzywne wille znajdują się w uroczym mieście Altea, w którym można podziwiać widoki n…
$2,74M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Nowoczesna willa w Altea w spokojnej urbanizacji Santa Clara. Na sprzedaż: piękna nowa willa…
$1,13M
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Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 286 m²
Piętro 3/3
Willa z Widokiem na Ocean w Pobliżu Plaży i Pól Golfowych w Altea Usytuowana w urokliwym mia…
$2,04M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 365 m²
Azure Altea Homes, ekskluzywne luksusowe wille w Altea, unikalne i spersonalizowane projekty…
$2,65M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 416 m²
Willa, położona w unikalnym i rajskim otoczeniu, jest fundamentalną i zasadniczą częścią u p…
$2,53M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 557 m²
Discover a rare luxury villa in Sierra de Altea. Price: € 2.200.000 Built area: 1.557 …
$2,54M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 496 m²
Luksusowy nowy budynek z panoramicznym widokiem na morze w Altea Hills Exclusive nowoczesnej…
$4,02M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 800 m²
Luksusowa willa w klasycznym stylu w Altea Hills z widokiem na morze i góry Ten wspaniały wi…
$2,80M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Położony w pięknej Altea, ta ekskluzywna willa oferuje wyjątkowe doświadczenie życia z zapie…
$1,90M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
3 sypialnie, 5 łazienkiPowierzchnia wybudowana: 560 m2Powierzchnia użytkowa: 373 m2Wielkość …
$1,98M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Luksusowa śródziemnomorska willa w Altea. Ta piękna śródziemnomorska willa ma harmonijny sty…
$1,75M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 635 m²
Przedstawiamy luksusową trzypiętrową willę w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Cost…
$2,84M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 405 m²
Położony w ekskluzywnej okolicy Altea, willa oferuje uprzywilejowaną lokalizację z widokiem …
$3,10M
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