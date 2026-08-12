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Wille na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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Torrevieja
117
Benidorm
52
Alicante
16
Alacant Alicante
3056
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3 134 obiekty total found
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$864,852
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Nowo wybudowana willa na sprzedaż w Polop. Gotowi do wejścia. Ta nowo wybudowana willa jest…
$542,047
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Położony w wyłącznej okolicy Cumbre del Sol, willa oferuje unikalne doświadczenie życia z wi…
$3,00M
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Willa w Los Montesinos, Hiszpania
Willa
Los Montesinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w uroczej gminie Los Montesinos, ta ekskluzywna oferta mieszkaniowa składa się z dw…
$547,740
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
$705,008
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Ta stylowa willa znajduje się w utrwalonej urbanizacji Los Balcones, w Torrevieja. Dom wyróż…
$1,03M
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$864,852
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, te ekskluzywne wille oferują luksusowe i ko…
$1,83M
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 304 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$1,49M
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Willa 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$506,227
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 259 m²
Położony w uroczym mieście Polop, ta ekskluzywna społeczność 49 domów indywidualnych oferuje…
$1,09M
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 336 m²
11 LUXE VILLA Z PRIVÉSWEMBAD I SEA VIEWS IN BALCÓN DE FINESTRAT. Nowa budowa w kompleksie s…
$1,16M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 635 m²
Przedstawiamy luksusową trzypiętrową willę w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Cost…
$2,84M
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 359 m²
Dom położony jest w obszarze La Fustera w Benissa costa, na działce 1.040 m2. Widok na ocean…
$1,72M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 266 m²
Nowa Villa Classa Lux w Cumbra del SolCumbre del Sol jest miejscem, gdzie można cieszyć się …
$2,62M
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Położony w prestiżowym Ciudad Quesada, ten ekskluzywny dom jednoosobowy oferuje nierównane ś…
$961,716
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 241 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy wyjątkowy dom rodzinny z sześciosypialnią, położony w bezpośr…
$2,26M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Daya Nueva, Hiszpania
Willa
Daya Nueva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Położony w uroczym mieście Daya Nueva, ten kompleks mieszkalny oferuje niezależne domy, idea…
$461,139
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Willa w Algorfa, Hiszpania
Willa
Algorfa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 238 m²
New Build Villas with Private Pool in La Finca Golf Algorfa Costa Blanca South Exclusive Vi…
$613,906
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 332 m²
Oszałamiająca willa z widokiem na morze w Peevera, Javea. Odkryj nowoczesną willę w cichym m…
$1,60M
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Elegancka luksusowa willa z unikalnym designem i architekturą z zakrzywionymi gestami inspir…
$1,61M
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Jest ona postrzegana jako w pełni ruchoma przestrzeń, z wewnętrznymi i zewnętrznymi trasami,…
$876,384
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Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 366 m²
Piękna willa w hiszpańskim stylu znajduje się w jednej z najlepszych lokalizacji Albir. Will…
$780,381
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
_ Nowy projekt budynków willi w Polop oferuje przestrzeń, w której można w pełni doświadczyć…
$790,571
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Willa 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Śródziemnomorska, Wolnostojąca willa z 3 Sypialniami oraz Prywatnym Basenem w Ciudad Quesada…
$1,02M
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Willa w San Fulgencio, Hiszpania
Willa
San Fulgencio, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Nowe wille z prywatnym basenem w Oasis de la Marina, Costa BlancaNowoczesne domy w cichej ok…
$482,106
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 185 m²
MODERN NEWWORK VILLAS IN VILLAMARTIN Nowe wille z 2 modelami do wyboru: 1 lub 2 piętra. Wszy…
$778,893
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 244 m²
Położony w uprzywilejowanej lokalizacji w Ciudad Quesada, ten ekskluzywny kompleks siedmiu o…
$957,525
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 213 m²
Nowe wille na powodziNowoczesne domy i wille z tarasami i solarium, w pełni ogrodzone, z par…
$782,784
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Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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