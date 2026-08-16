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Wille na sprzedaż w Adeje, Hiszpania

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59 obiektów total found
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Air conditioning, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,08M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Luxury villas – corales residences | tenerife Located in one of the most exclusive and soug…
$2,56M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Klimatyzacja, Tuin, privé zwembad
$633,444
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DD CO DEDD CO DE
Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ogród, Taras, parking, prywatny basen
$1,88M
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ekskluzywna willa Premium na sprzedaż, znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obsz…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Oddzielna willa położona w kompleksie mieszkaniowym Las Mimosas w Torviscas Alto. Na parterz…
$402,369
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern villa with pool, garden and ocean views in Madroñal Layout
$4,19M
VAT
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
klimatyzacja, taras, garaż, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$1,57M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$2,19M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,85M
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Na sprzedaż dwupiętrowa willa w dzielnicy Roque del Conde, Costa Adeje. Willa ma basen o pow…
$874,715
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Prywatny basen, Wspólny basen
$1,28M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Grunty
$518,911
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa położona w elitarnej dzielnicy El Madroñal, Costa Adeje. Willa jest całkow…
$927,198
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
We are pleased to present the latest villas available for sale at Siam Gardens—an exclusive …
$2,62M
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż znajduje się willa o powierzchni mieszkalnej 260 m2, taras o powierzchni 400 m2.…
$810,569
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż willa położona w La Caleta, 3 minuty spacerem od oceanu i 10 minut od najlepszej…
$991,344
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,12M
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Air conditioning, Tuin, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,66M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
W sprzedaży znajduje się przyległa willa w południowej części Teneryfy, zbudowana w 2008 rok…
$851,389
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 135 m²
W sprzedaży znajduje się piękna willa z ogromnym basenem z podgrzewaną wodą i widokiem na oc…
$1,04M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Klimatyzacja, Tuin, parkeren, balkon
$1,42M
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 119 m²
We are pleased to offer this beautiful semi-detached villa for sale situated in San Eugenio …
$1,15M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Продается современная вила на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje. Город распол…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż piękna willa z 5 sypialniami w prestiżowej dzielnicy Costa Adeje. Położony w obs…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$4,10M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż nowa nowoczesna willa na południu wyspy Teneryfa, położona w mieście Callao Salv…
$670,615
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Klimatyzacja, Tuin, Terras, garaż, parkeren, privé zwembad, balkon
$3,02M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Parking, Prywatny basen, Widok na góry
$4,07M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,85M
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