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Wille na sprzedaż w el Campello, Hiszpania

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13 obiektów total found
Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 8
Powierzchnia 400 m²
Obiekt ma ponad 350 m2 powierzchni budynku i 1400 m2 ogrodzonego terytorium. Dom wykonany je…
$2,58M
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Willa otwarta w szkle, aby docenić szeroki widok panoramiczny na morze i piękne Camello. Ot…
$1,21M
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnie, 3 łazienkiPowierzchnia wybudowana: 265 m2Powierzchnia użytkowa: 241 m2Powierzch…
$1,22M
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TekceTekce
Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 299 m²
Ten ekskluzywny klatkowy kompleks oferuje pięć unikalnych willi z widokiem na morze, położon…
$884,032
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Costa Blanca Odkryj unikalny nowy projekt budowlany na Costa Blanca, składający się z 30 eks…
$665,528
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Costa Blanca Odkryj unikalny nowy projekt budowlany na Costa Blanca, składający się z 30 eks…
$669,036
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Willa na jednym piętrze w pobliżu morza w El Campello, Alicante. Bezkonkurencyjny podział te…
$1,04M
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Nowe wille nad morzem.Maran Villas - to kompleks mieszkalny z eleganckimi willami 9, z sypia…
$629,156
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Wille z sypialniami 3 23 oddzielne wille z sypialniami 3 i 2,5 łazienkami. Te przestronne do…
$361,542
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Wille nad brzegiem morza w El Campello, Costa Blanca, Alicante. Ten budynek mieszkalny ma 5 …
$2,45M
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Wille z 3 sypialniami i 23 oddzielnymi willami z 3 sypialniami i 2,5 łazienkami. Te przestro…
$832,542
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 313 m²
Luksusowa willa z 5 sypialniami w jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic mieszkalnych P…
$1,74M
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 466 m²
LUKSUSOWE WILLASY NA PRZEDNIEJ LINII PLAŻY. SAN JUAN. 527 domów kwadratowych ( GEA ) z 400 m…
$1,95M
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