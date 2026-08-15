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Wille na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Murcia
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
122
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813 obiektów total found
Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
W samym sercu San Pedro del Pinatara znajduje się ekskluzywny kompleks dwóch nowoczesnych wi…
$604,026
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Willa w Abanilla, Hiszpania
Willa
Abanilla, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Przestronne rezydencji z 4 sypialniami w pobliżu Abanilla. Duży półnowy dom w pobliżu Abanil…
$302,282
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Nowe wille w stylu śródziemnomorskim w San Pedro del Pinatarekskluzywny kompleks mieszkalny …
$943,356
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Ekskluzywne Wille Wolnostojące z 3 Sypialniami w San Pedro del Pinatar, Costa Cálida Te will…
$525,354
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Willa w Kartagena, Hiszpania
Willa
Kartagena, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 178 m²
Ten nowo wybudowany kompleks mieszkalny w La Manga del Mar Menor powinien być na liście życz…
$669,875
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Nowe wille w San Pedro del Pinatar z prywatnym basenemNowoczesny design i doskonała lokaliza…
$614,425
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Nowe domy z basenem w Roldán, Torre- Pacheco Nowoczesne dwupiętrowe wille z ekskluzywnym des…
$475,843
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
NOWY BUDYNK WILLAS NA POZIOMIE ALTAONA GOLF RESORT, MUNCIA Nowa budowa rezydencji pięknych w…
$546,353
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Odkryj unikalną kolekcję 20 eleganckich domów jednorodzinnych w ekskluzywnym Peraleja Golf R…
$728,125
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Willa w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 308 m²
Położony w uroczej okolicy Santa Rosalía, ta ekskluzywna kolekcja 16 domów jednorodzinnych o…
$1,37M
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Położony w uroczym Los Alcázares, ta ekskluzywna kolekcja 9 domów jednorodzinnych oferuje id…
$484,202
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 213 m²
Nowe wille w Altaone Golf Resort, MurciaNowy kompleks mieszkalny pięknych willi w ośrodku go…
$750,459
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Willa w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
$369,803
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Willa w Jumilla, Hiszpania
Willa
Jumilla, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Odkryj tę ekskluzywną nową willę znajdującą się na dużej działce o powierzchni 5000 m2 w Jum…
$397,882
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Willa w San Javier, Hiszpania
Willa
San Javier, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
NOWE BUILDINGVILLAS W SAN JAVIER Nowa budowlana rezydencja z willami w San Javier, 2,5 km od…
$846,440
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Willa w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN ROLDAN New Build luxury complex of one or two levels…
$481,363
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
ekskluzywne wille i bungalowy na Costa Calida - design, komfort i uprzywilejowana lokalizacj…
$503,479
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
_ Nowe wille w miejscowości Altaona Golf, Murcia. Nowe wille z otwartą kuchnią, 2 sypialni…
$514,516
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 252 m²
$807,382
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Willa w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Willa
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Exclusive Frontline Golf Villas in Hacienda del Álamo, Costa Cálida Modern Villas in One of…
$765,456
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Willa 4 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Niezależne Wille z 2 Sypialniami i Basenem w Fuente Álamo Te wille znajdują się w Hacienda d…
$596,295
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Willa w Fortuna, Hiszpania
Willa
Fortuna, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Willa w stylu Ibiza w cichej hiszpańskiej wiosceExclusive villa- nowy budynek na przestronne…
$418,249
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Willa w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Nowe wille z basenem i solarium w Roldán, Torre- Pacheco Nowoczesne wille z ekskluzywnym des…
$438,136
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Willa 4 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Nowoczesne, Przestronne, Wolnostojące Wille z 2 lub 3 Sypialniami i Prywatnymi Piwnicami w M…
$428,861
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Willa 6 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Nowoczesna willa premium z basenem, dużymi tarasami, ogrodem i garażem obok ekskluzywnego po…
$549,799
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Luksusowe wille nad morzem w Los AlcazaresOdkryj górną klasę życia śródziemnomorskiego dzięk…
$1,63M
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Willa w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Willa
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
$393,175
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Willa w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 88 m²
$305,945
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 213 m²
_ Nowe wille w miejscowości Altaona Golf, Murcia. Nowe wille z otwartą kuchnią, 3 sypialni…
$749,442
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
$413,831
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Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

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