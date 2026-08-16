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Wille na sprzedaż w Guardamar del Segura, Hiszpania

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7 obiektów total found
Willa w Guardamar del Segura, Hiszpania
Willa
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Jest to ogromny luksusowy 6-pokojowy dwór, niedawno odnowiony, na sprzedaż w pobliżu Guardam…
$1,05M
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Willa w Guardamar del Segura, Hiszpania
Willa
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Oddzielona willa z 3 sypialniami, ogrodem i basenem w Guardamar del Segura. Dwupiętrowa will…
$674,321
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Willa w Guardamar del Segura, Hiszpania
Willa
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 100 m²
Położony bardzo blisko centrum Guardamar, ten uroczy dom z 4 sypialniami i 2 łazienkami. Dwi…
$291,244
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Willa w Guardamar del Segura, Hiszpania
Willa
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
$447,840
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Willa w Guardamar del Segura, Hiszpania
Willa
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
This rustic-style detached villa is located in Rojales, Ciudad Quesada, 36 km from Alicante …
$1,09M
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Willa w Guardamar del Segura, Hiszpania
Willa
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Modern villas with 3 bedrooms in El RasoFor people who value comfort and quality, we offer t…
$464,684
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Guardamar del Segura, Hiszpania
Willa
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Wonderful townhouse located in a privileged location, in a quiet urbanization in the town of…
$239,900
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