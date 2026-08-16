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Wille na sprzedaż w Rojales, Hiszpania

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225 obiektów total found
Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 269 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, ta oddzielona nieruchomość oferuje wyjątkow…
$921,813
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
Położony w prestiżowej Ciudad Quesada, ten ekskluzywny dom jednoosobowy oferuje idealne miej…
$935,662
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 248 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, ta niezależna nieruchomość oferuje ekskluzy…
$939,990
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
DESIGN VILLA Z WSZYSTKICH LUKSEM Oddzielona willa z 3 sypialniami, 3 łazienkami, na południu…
$742,451
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 3
Ciesz się śródziemnomorskim stylu życia w tym pięknym domu z zapierającym dech w piersiach w…
$332,025
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 433 m²
MOY VILLA Z WILLI NA GOLFCURSUS "LA MARQUESA"! Ta piękna willa, położona 50 metrów od pola …
$693,756
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Położony w uroczym Ciudad Quesada, ta ekskluzywna kolekcja 8 rezydencji oferuje idealne środ…
$518,335
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Nowe ekskluzywne wille w Ciudad Quesada - design, comfort i uprzywilejowane położenieWysokie…
$896,825
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
$941,544
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
W samym sercu Ciudad Quesada, z panoramicznym widokiem na pole golfowe La Marquesa, są te im…
$1,08M
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczej dzielnicy Ciudad Quesada i oferuj…
$656,135
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Luksusowa willa na pierwszej linii pola golfowego Posiada windę na wszystkich piętrach willi…
$1,01M
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Opis przedmiotu: W uroczym Ciudad Quesada na Costa Blanca, ekskluzywny kompleks mieszkalny z…
$390,472
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 900 m²
Ta przestronna willa z 3 sypialniami i 2 łazienkami znajduje się na działce 900 m2 w samym s…
$622,014
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 284 m²
Położony w samym sercu Ciudad Quesada, jeden z najbardziej wysublimowanych obszarów Costa Bl…
$1,22M
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Willa 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniałe, Wolnostojące Wille z 3 Sypialniami w Ciudad Quesada, Alicante W prestiżowej lokal…
$741,617
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Willa 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Nowoczesne Wolnostojące Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Ciudad Quesada Położone …
$647,157
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Odkryj doskonałą harmonię pomiędzy luksusem i komfortem z ekskluzywnych willi z trzema sypia…
$688,423
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Exclusive Mediterranean Living in Lo Marabú, Ciudad Quesada Prime Location with Nature …
$627,346
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Villa to elegancki i nowoczesny apartament przeznaczony dla osób poszukujących ekskluzywnego…
$1,00M
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 284 m²
New Villa in Rojales – Contemporary Design and Excellent Location Discover this stunning ne…
$1,22M
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 302 m²
Położony w wyłącznej dzielnicy Ciudad Quesada, ten oddzielony obiekt oferuje uprzywilejowaną…
$982,472
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Willa 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Eleganckie, Zaciszne Wille z 3, 4 Sypialniami i Wspaniałymi Widokami na Naturę w Rojales Pre…
$1,17M
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Exclusive New Build Villas for Sale in Benijofar Near Ciudad Quesada Prime Location on the …
$757,781
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Exclusive New Build Villas in Ciudad Quesada - Design, Comfort and Privileged Location …
$887,740
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 178 m²
Wyjątkowy kompleks nowoczesnych willi znajduje się w samym sercu Lo Marabu, w popularnej oko…
$637,774
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of five detached houses o…
$753,944
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Położony w uroczym mieście Rojales, ta ekskluzywna kolekcja 7 domów jednorodzinnych oferuje …
$610,009
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
W jednym z najbardziej wysuszonych obszarów Costa Blanca jest ta oszałamiająca willa, która …
$892,833
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, te ekskluzywne wille oferują luksusowe i ko…
$1,83M
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