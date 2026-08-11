Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Mazarron
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Mazarron, Hiszpania

;
Willa Usuwać
Wyczyść
34 obiekty total found
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Nowe wille z prywatnym basenem w klubie MazarrónNowoczesne wille w cichej dzielnicy mieszkal…
$349,600
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Położony w uroczym mieście Mazarron, willa ta oferuje wyjątkową okazję, aby cieszyć się spok…
$401,240
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 157 m²
Położony w uroczym mieście Mazarron, ta ekskluzywna kolekcja 36 indywidualnych budynków mies…
$336,893
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 101 m²
Modern Semi Detached Villas with Sea Views in Puerto de Mazarron Exclusive New Home…
$338,952
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Nowe wille dwurodzinne z prywatnym basenem w klubie MazarronNowoczesne wille w cichej dzieln…
$286,277
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 182 m²
Luksusowe nowe wille na pierwszej linii plaży w Puerto de MazarronŻycie ekskluzywne nad morz…
$1,15M
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 156 m²
Nowe wille w Camposol Golf (Mazarron, Murcia) z prywatnym solarium i piwnicyekskluzywne will…
$336,893
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
New Build Villas in Camposol Golf (Mazarron-Murcia) with Private Solarium and Basement Excl…
$336,020
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Położony w uroczym mieście Mazarron, ta ekskluzywna kolekcja 36 indywidualnych budynków mies…
$430,151
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Luksusowe nowe apartamenty na plaży w Puerto de Mazarrón Exclusive mieszkające nad morzem w …
$922,671
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i ogrodem położona obok pola golfow…
$352,870
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Nowe wille w Camposol Golf (Mazarron, Murcia) z prywatnym solarium i piwnicyekskluzywne will…
$430,151
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Nowoczesne wille z widokiem na morze w Puerto de MazarronNowe ekskluzywne domy w pobliżu pla…
$347,057
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Nowe domy zaledwie 200 metrów od plaży w Puerto de MazarronŻycie na Costa CalidaPrzedstawiam…
$286,277
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Niesamowita willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położona tuż przy p…
$368,744
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Elegancka, wolnostojąca willa z tarasem na dachu, dużą piwnicą i basenem wspólnym, usytuowan…
$429,675
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 3 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Urokliwa, wolnostojąca willa z przestronnym tarasem na dachu, piwnicą i basenem wspólnym w e…
$336,520
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronna willa premium z dużym tarasem na dachu i prywatnym basenem na polu golfowym z oc…
$440,798
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Luksusowe nowe apartamenty na plaży w Puerto de Mazarrón Exclusive mieszkające nad morzem w …
$922,671
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 101 m²
Modern Semi Detached Villas with Sea Views in Puerto de Mazarron Exclusive New Homes Near t…
$338,952
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Nowy projekt 4 pół- i pół- wydzielonych willi z prywatnym basenem w Country Club Mazarrón No…
$367,027
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Projekt z 4 nowymi wybudowanymi willami (pół- i pół-) z prywatnymi basenami w willach Mazarr…
$306,991
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
New Build Villas in Camposol Golf (Mazarron-Murcia) with Private Solarium and Basement Excl…
$429,036
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
New Build Villas in Camposol Golf (Mazarron-Murcia) with Private Solarium and Basement &…
$335,277
Zostaw prośbę
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
New Build Villas in Camposol Golf (Mazarron-Murcia) with Private Solarium and Basement &…
$428,087
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Mazarron, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronna, genialna willa z dużym tarasem na dachu, dużym ogrodem i prywatnym basenem poło…
$484,927
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Nowe budynki: półautomatyczne wille w Puerto de Mazarrón, w pobliżu plaży Nowoczesne śródzie…
$332,956
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 1
Atrakcyjna willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem położona na terenie o…
$386,029
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 3 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Luksusowa willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położona tuż przy pol…
$322,651
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Projekt z 4 nowymi wybudowanymi willami (pół- i pół-) z prywatnymi basenami w willach Mazarr…
$306,991
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się