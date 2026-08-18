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Wille na sprzedaż w Baleary, Hiszpania

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46 obiektów total found
Willa w Montuiri, Hiszpania
Willa
Montuiri, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Dom w Balearic
$990,002
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Willa w Bendinat, Hiszpania
Willa
Bendinat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 367 m²
Dom w Balearic
$3,44M
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Willa w Santa Ponsa, Hiszpania
Willa
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Dom w Balearic
$1,34M
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Willa 9 pokojów w Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 525 m²
Nowoczesna willa z najwyższej półki, z basenem bez ograniczeń, dużymi tarasami i imponującym…
$5,73M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Sant Francesc de Formentera, Hiszpania
Willa
Sant Francesc de Formentera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Villa Jilguero to harmonijne połączenie tradycyjnej architektury i nowoczesnego komfortu, po…
$3,78M
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Willa w Baleary, Hiszpania
Willa
Baleary, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Opis terenu: Na północno-wschodnim wybrzeżu Mallorca, gdzie śródziemnomorski spokój jest poł…
$747,833
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Ibiza, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Ibiza, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Nowoczesna rezydencja z panoramicznym widokiem na morze, Formentera i historyczne centrum Ib…
$3,04M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Santa Ponsa, Hiszpania
Willa
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 395 m²
Piętro 2
Dom w Balearic
$4,02M
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Willa w Capdepera, Hiszpania
Willa
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 232 m²
Opis przedmiotu: Luz de Cala Ratjada by TM to luksusowy projekt mieszkalny na najbardziej wy…
$1,08M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Palmanova, Hiszpania
Willa
Palmanova, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Dom w Balearic
$1,04M
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Willa w Montuiri, Hiszpania
Willa
Montuiri, Hiszpania
Powierzchnia 860 m²
Dom w Balearic
$599,825
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Willa w Ibiza, Hiszpania
Willa
Ibiza, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Ekstra odnowiona willa w Can Furnet z południową orientacją i wspaniały widok na morze, Form…
$3,05M
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Willa w Alcudia, Hiszpania
Willa
Alcudia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Dom w Balearic
$873,531
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Willa w Santa Ponsa, Hiszpania
Willa
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Dom w Balearic
$1,61M
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Willa w Capdepera, Hiszpania
Willa
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: Luz de Cala Ratjada by TM to luksusowy projekt mieszkalny na najbardziej wy…
$1,24M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Formentera, Hiszpania
Willa
Formentera, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 315 m²
Luksusowa willa Mirlo Blanco na wyspie Formentera, HiszpaniaWyjątkowa premium willa z zapier…
$10,33M
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Willa 8 pokojów w Santa Ponsa, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Santa Ponsa, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 452 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Santa Ponsa, Palma de Mallorca (Hiszpania) - €3,750,000• Położ…
$4,40M
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Willa w Palmanova, Hiszpania
Willa
Palmanova, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Dom w Balearic
$3,44M
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Willa 9 pokojów w Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 768 m²
Nowoczesna willa z najwyższej półki, z basenem bez ograniczeń, dużymi tarasami i imponującym…
$5,28M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
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Willa w Formentera, Hiszpania
Willa
Formentera, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
CASA COLIBRÍ - ekskluzywna willa nad morzem na FormenteraOdkryj naprawdę unikalną nieruchomo…
$9,38M
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Willa w Ibiza, Hiszpania
Willa
Ibiza, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 526 m²
Jest to unikalna kolekcja 7 luksusowych willi w jednym z najbardziej prestiżowych i malownic…
$5,42M
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Willa w Urbanitzacio Galatzo, Hiszpania
Willa
Urbanitzacio Galatzo, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Dom w Balearic
$1,05M
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Willa w Lluc, Hiszpania
Willa
Lluc, Hiszpania
Powierzchnia 592 m²
Dom w Balearic
$3,74M
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Willa w Puig de Ros, Hiszpania
Willa
Puig de Ros, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Dom w Balearic
$1,62M
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Willa w Palma, Hiszpania
Willa
Palma, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Dogodnie położony w Son Rapinha - słynnej dzielnicy mieszkalnej Palma, 4-pokojowy dom jest n…
$813,338
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Willa w Palmanova, Hiszpania
Willa
Palmanova, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Wspaniały dom z basenem na sprzedaż w Torrenov. Mamy następujący układ: na parterze mamy hal…
$1,80M
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Willa w Santa Margalida, Hiszpania
Willa
Santa Margalida, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 950 m²
Mamy na sprzedaż bardzo dużą nieruchomość w pobliżu morza, unikalne na Balearów, zNieznieksz…
$5,34M
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Willa w Son Veri, Hiszpania
Willa
Son Veri, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 142 m²
Prezentujemy wspaniały dom w trakcie budowy w prestiżowej dzielnicy Son Veri, Mallorca. Ten …
$2,85M
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Willa w Bendinat, Hiszpania
Willa
Bendinat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Odkryj ucieleśnienie rustykalnego uroku z tym uroczym domem w Portalach. Dom z 2 sypialniami…
$691,337
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Willa w Costitx, Hiszpania
Willa
Costitx, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 000 m²
Położony w Algaida, jest to połączenie zabytkowych budynków, z których wyróżnia się dom głów…
$3,95M
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Parametry nieruchomości w Baleary, Hiszpania

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