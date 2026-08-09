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Wille na sprzedaż w Walencja, Hiszpania

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el Camp de Turia
13
la Ribera Baixa
11
Cullera
9
lHorta Nord
10
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3 142 obiekty total found
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$864,852
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, te ekskluzywne wille oferują luksusowe i ko…
$1,83M
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TekceTekce
Willa w Los Montesinos, Hiszpania
Willa
Los Montesinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w uroczej gminie Los Montesinos, ta ekskluzywna oferta mieszkaniowa składa się z dw…
$547,740
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Willa 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$506,227
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Nowo wybudowana willa na sprzedaż w Polop. Gotowi do wejścia. Ta nowo wybudowana willa jest…
$542,047
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 187 m²
Exclusive New Build Single Level Villas at La Marquesa Golf, Ciudad Quesada Luxury …
$1,83M
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$864,852
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Ta stylowa willa znajduje się w utrwalonej urbanizacji Los Balcones, w Torrevieja. Dom wyróż…
$1,03M
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
$705,008
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Wyjątkowa willa w Villacosta z miejscem na prywatny basen! Twój wymarzony dom na Costa Blanc…
$496,228
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 304 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$1,49M
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 187 m²
Exclusive New Build Single Level Villas at La Marquesa Golf, Ciudad Quesada Luxury Living N…
$1,83M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Położony w wyłącznej okolicy Cumbre del Sol, willa oferuje unikalne doświadczenie życia z wi…
$3,00M
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Położony w uroczym mieście Finestrat, te ekskluzywne wille oferują uprzywilejowane położenie…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Luxury New Build Villas with in Finestrat near Benidorm Exclusive Collection of Sus…
$984,947
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Luksusowe Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w San Miguel de Salinas Luksusowe wille …
$1,14M
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W TORREVIEJI Nowy projekt budowlany 3 willi w cichej dzielnicy mieszkal…
$898,215
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Willa 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Domy w Stylu Bungalowów z 3 Sypialniami w Algorfa w Hiszpanii Domy wolnostojące…
$781,412
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Willa w Penaguila, Hiszpania
Willa
Penaguila, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
New Build Villas in Penáguila – Tranquility and Nature in the Heart of Sierra de Aitana, Ali…
$458,918
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Willa 5 pokojów w Algorfa, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Luksusowe Wille z 3 i 4 Sypialniami oraz Widokiem na Pole Golfowe w Algorfa, Hiszpania Położ…
$914,424
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Położony w uroczym Polop, ta ekskluzywna kolekcja czterech domów jednorodzinnych oferuje wyj…
$991,697
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Willa w San Fulgencio, Hiszpania
Willa
San Fulgencio, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W SAN FULGECIO Nowe wille w San Fulgencio, zaledwie 5 km od plaży. Will…
$767,382
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Śródziemnomorskie wille w La Fustera, Benissa Costa Nowe budynki na północ od Costa Blanca …
$1,03M
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Oferuje 3 sypialnie i 4 łazienki z basenem design i wiele specjalnych udogodnień. Położony n…
$2,73M
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 322 m²
Nowe wille mieszkalne w La Nucia w pobliżu Benidorm, składają się z 9 niezależnych willi, z …
$1,26M
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 193 m²
$1,41M
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Willa w Algorfa, Hiszpania
Willa
Algorfa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
Nowe budowane domy z prywatnym basenem w La Finca Golf Resort, Algorfa Exclusive Mediterrane…
$664,752
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
WILLAS SIECI 250 m od środka w kampani W Dehesa de Campoamor znajdziesz te nowe wille dla na…
$3,78M
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Doskonała niezależna willa jednorodzinna z 911m działki - Mutxemel Tangel. ! Obiekt posiada …
$767,461
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Parametry nieruchomości w Walencja, Hiszpania

z garażem
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