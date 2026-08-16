Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Alicante
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Alicante, Hiszpania

;
Willa Usuwać
Wyczyść
16 obiektów total found
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 548 m²
San Juan beach is Alicante's most famous beach, with sands stretching from the beaches at El…
$1,61M
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 126 m²
Price reduced for a quick sale! Luxurious Seaside Villa in Alicante!Location: The most pr…
$5,70M
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 786 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa z wysokim budżetem i luksusowa z dużym tarasem na dachu, ogrodem, ogromnym p…
$2,78M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 559 m²
Plaża San Juan jest najsłynniejszą plażą Alicante, z piaskiem rozciągającym się od plaż El C…
$1,85M
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 10 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa o powierzchni 1,2 hektara w Hiszpanii - 1,75 mln EUR, płatna w euro w Hiszpanii lub w …
$2,04M
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Two bedroom apartment in Playa de San Juan (PAU5), located within walking distance of the be…
$604,084
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
$1,16M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Trzy sypialnie Villa w Alicante, HiszpaniaZapraszamy do luksusowego schronienia w Alicante, …
$397,251
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
The houses are located just 10 minutes from the center of Alicante and are also perfectly co…
$509,704
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
$654,272
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 119 m²
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
$561,583
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 676 m²
Rezydencja na plaży Alicante odnowiona w 2002 roku z materiałów luksusowych przy zastosowani…
$3,60M
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 163 m²
Semi-detached houses in Cabo Huertas, Costa Blanca 9 homes located in a unique environment, …
$1,45M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Introducing Villa 131.73m², a luxurious dwelling nestled in the heart of Spain, set to be co…
$220,748
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 720 m²
Willa na sprzedaż w dzielnicy Vistahermosa, Alicante Ta majestatyczna willa o powierzchni 76…
$1,84M
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 616 m²
Kolekcja 12 ekskluzywnych domów jednorodzinnych w Alicante, które przemyślą luksus i prywatn…
$1,56M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się