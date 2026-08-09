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Wille na sprzedaż w Pilar de la Horadada, Hiszpania

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148 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa z dużym tarasem na dachu, ogromnym ogrodem i prywatnym basenem, położona blisko…
$622,323
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
NEW BUILD VILLAS IN MIL PALMERAS New Build residential of villas in Mila Palmeras desig…
$651,099
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Wolnostojące, Eleganckie Wille z 3 Sypialniami na Terenie Ośrodka Golfowego w Pilar de la Ho…
$684,966
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 1
Spektakularna willa z prywatnym basenem, przestronnym tarasem na dachu i pięknym ogrodem, po…
$1,34M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy wyjątkową okazję do inwestowania w przyszłość z 28 starannie zapr…
$325,393
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
_ Nowa budowa ekskluzywnego i luksusowego projektu willi na Lo Romero golf, Pilar de la Hor…
$479,937
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny of…
$332,814
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
_ Nowa willa w Pilar de la Horadada. Nowe wille zbudowane na 2 piętrach, posiada 3 sypialn…
$678,768
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks Residencial de Obra Nueva w Pilar de la Horadada, składający się…
$680,781
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Boutique Development of New Build Homes with Private Pools in Pilar de la Horadada Exclusiv…
$773,217
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten zestaw sześciu domów jednorodzinnych of…
$516,605
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i pięknym widokiem na morz…
$674,321
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks samotnych willi oferuje wyjątk…
$841,674
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ta ekskluzywna kolekcja oddzielonych willi …
$570,803
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Nowoczesny nowy budynek willi w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży Exclusive kolekcja sam…
$548,270
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Nowe domy w Pilar de la HoradadaNowoczesne życie w sercu Costa BlancaZapraszamy do tego eksk…
$539,612
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
NOWY BUDYNK VILLA 'S IN PINAR DE CAMPOVER The Modern new build villas in Pinar de Campoverde…
$491,241
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ta ekskluzywna kolekcja od…
$542,322
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Oddzielona Willa z basenem w Pilar de la Horadada od 409.000 € W szczególności, ta Villa jes…
$482,910
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Nowe domy w Pilar de la Horadada Współczesne życie w sercu Costa Blanca Zapraszamy do tego …
$537,023
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Nowe wille w Pilar de la Oradada na polu golfowymNowy projekt ekskluzywnych i luksusowych wi…
$539,861
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Nowe wille w Pinar de CampoverdeNowoczesne nowe wille w Pinar de Campoverde.wille są zbudowa…
$968,229
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
3 custom villas with sea views. Each house has an independent access from the streets surrou…
$2,07M
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Niesamowity dom 220m Wybudowany z tarasem i garażem na Pilar de la Horadada Obiekt posiada 4…
$433,910
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piękna niesamowita willa z prywatnym tarasem na dachu i basenem w pobliżu plaży w Torre de l…
$695,249
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 212 m²
Projekt ten oferuje ekskluzywne wille na działkach o powierzchni około 800 m2 w malowniczej …
$961,720
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Odkryj tę ekskluzywną, nową, nowoczesną willę, znajdującą się w jednym z najbardziej wysunię…
$472,165
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 211 m²
Nowe wille w Torre de la Horadaekskluzywny kompleks mieszkalny 2 luksusowych willi z widokie…
$2,22M
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ta ekskluzywna kolekcja oddzielonych willi …
$547,740
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Boutique Development of New Build Homes with Private Pools in Pilar de la Horadada Excl…
$764,523
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Realting.com
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