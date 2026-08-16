Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Galicja
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Galicja, Hiszpania

;
Lugo
189
Willa Usuwać
Wyczyść
191 obiekt total found
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Duplex w Williamartine, Orihuela Costa. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie, 3 łazienki,…
$290,362
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Dom z widokiem na morze i góry, położony w jednym z najlepszych obszarów Lloret de Mar - Roc…
$1,10M
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Villa w kompleksie Abevil, San Pedro del Pinatar. Salon, w pełni wyposażona kuchnia amerykań…
$300,935
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Willa w Benijostar
$282,228
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 194 m²
Ten nowy projekt składa się z pojedynczych domów od 150 m2, na działkach od 500 m2, zbudowan…
$928,367
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
2-piętrowa willa w Cabo Roig, wybrzeże Orihuela Costa. 5 sypialni, 3 łazienki, duży salon, k…
$928,367
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Villa w Benijofar, Costa Blanca. Salon, otwarta kuchnia, 3 sypialnie, 3 łazienki, taras, sol…
$290,362
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Villa w Pilar de la Horadada, Alicante. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie z wbudowanym…
$323,011
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa 2-piętrowa willa w miejscowości Cabo Roig, wybrzeże Orihuela Costa, zaledwie 300 m…
$1,45M
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 252 m²
Villa in Ciudad Quesada, Rojales. Duży salon, kuchnia, 3 sypialnie, 4 łazienki, taras 18 m2.…
$575,146
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
La Zenia jest uważany za jeden z najbardziej elitarnych obszarów na Costa Blanca, w pobliżu …
$325,219
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Villa w Torrevieja. Salon, kuchnia amerykańska, 4 sypialnie, 3 łazienki, taras, solarium. Ca…
$546,098
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 426 m²
Willa w Moraira
$1,68M
Zostaw prośbę
Willa w Corcubion, Hiszpania
Willa
Corcubion, Hiszpania
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 375 m²
Imponujący zamek z negocjacjami w jeziorze w strefie, w której Coru & # 241; za. Został zbud…
$3,50M
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
2-piętrowa willa w Santiago de La Ribera, Mar Menor, Murcia. Salon, kuchnia amerykańska, 3 s…
$382,269
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
2-piętrowa willa w Los Alcazares, Mar Menor. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie, 2 łazi…
$288,154
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Willa w Moraira, prowincja Alicante. Salon, w pełni wyposażona kuchnia amerykańska, 5 sypial…
$1,45M
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Villa w Finestrat. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie z wbudowanym szafy, 3 w pełni wyp…
$575,146
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 326 m²
Trzypiętrowa willa w mieście Finestrat, w pobliżu Benidorm. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sy…
$1,15M
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Willa w San Miguel de Salinas
$319,526
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 442 m²
Willa w Moraira, prowincja Alicante. Salon, w pełni wyposażona kuchnia, 4 sypialnie, 2 łazie…
$1,68M
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Willa w Moraira, prowincja Alicante. Salon, w pełni wyposażona kuchnia mini, 4 sypialnie, 4 …
$1,05M
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 157 m²
Willa w urbanizacji Deesa de Campoamor, Orihuela Costa. Salon, w pełni wyposażona kuchnia am…
$777,319
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Villa w Torrevieja. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie, 2 łazienki, taras, solarium. Ca…
$528,670
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Villa w Torrevieja. Salon, kuchnia amerykańska, 4 sypialnie, 3 łazienki, taras, solarium. Ca…
$528,670
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Villa w Finestrat. Salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie, 3 łazienki, taras 75 m2. Powierz…
$795,909
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Villa w La Mata. Salon, kuchnia amerykańska, 4 sypialnie, 4 łazienki, taras, solarium. Powie…
$1,02M
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Luksusowa willa w stylu wiejskim, zbudowana na działce 810 m2, ma powierzchnię 207.30 m2, zn…
$458,955
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Willa w urbanizacji Sierra Cortina, Finestrat. Salon, kuchnia amerykańska, 4 sypialnie, 3 ła…
$883,052
Zostaw prośbę
Willa w Abadin, Hiszpania
Willa
Abadin, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Villa w Santiago de la Ribera. Skręca na południowy wschód. Salon jest połączony z jadalnią,…
$987,624
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Galicja, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się