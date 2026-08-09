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Wille na sprzedaż w Benidorm, Hiszpania

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52 obiekty total found
Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 205 m²
Nowa willa minimalistyczna w Benidorm z prywatnym basenemNowoczesny jednopiętrowy willa w po…
$703,112
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
Dom ten znajduje się na powierzchni 1700 m2 wsi w Beniudorm. Dom jest całkowicie legalny. Po…
$457,591
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 318 m²
Opis przedmiotu: Te ekskluzywne wille znajdują się w tętniącym życiem mieście Benidorm. Każd…
$2,28M
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Agencja
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 344 m²
Te ekskluzywne wille znajdują się w tętniącym życiem mieście Benidorm. Każda willa posiada t…
$2,31M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 310 m²
Dom z apartamentem gościnnym oddzielony od głównego zakwaterowania, z pięknym widokiem panor…
$1,86M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Luksusowa willa śródziemnomorska w najbardziej ekskluzywnym obszarze Benidorm. Przedstawiamy…
$1,81M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Imponująca willa w jednym z najlepszych obszarów Benidorm. Planta 1: duża kuchnia z jadalnią…
$1,17M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Położony w tętniącym życiem mieście Benidorm, te ekskluzywne wille oferują niezrównany styl …
$1,25M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luxury New Build Villas in Rincon de Loix Benidorm with Private Pool Exclusive Cont…
$1,37M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
New Build Minimalist Villa in Benidorm with Private Pool Modern Single Level Villa Near Lev…
$703,112
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 9
Powierzchnia 430 m²
Ten fantastyczny hotel składa się z 2 domków, każdy z osobnym wejściem, ma automatyczne czys…
$2,11M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 051 m²
Duża willa składa się z kilku pięter z możliwością wykonania prac wykończeniowych do Państwa…
$1,17M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Ten dom znajduje się między Alphas del Pi i Benidorm o rustykalnej powierzchni 3000 m2. Dom …
$487,050
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 318 m²
Opis przedmiotu: Te ekskluzywne wille znajdują się w tętniącym życiem mieście Benidorm. Każd…
$2,28M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Położony w tętniącym życiem mieście Benidorm, te ekskluzywne wille oferują środowisko luksus…
$1,43M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 503 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się w tętniącym życiem mieście Benidorm, zaledwie 1 km od morz…
$3,46M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 318 m²
Położony w tętniącym życiem mieście Benidorm, te ekskluzywne wille oferują niezrównane doświ…
$2,31M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 127 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny luksusowy dom, który jest częścią prestiż…
$448,700
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Położony w uroczej gminie Alfaz del Pi, ta ekskluzywna oferta nieruchomości składa się z trz…
$686,116
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Luxury New Build Villas in Rincon de Loix Benidorm with Private Pool Exclusive Cont…
$1,27M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Położony w tętniącym życiem mieście Benidorm, te ekskluzywne wille oferują wyjątkową okazję,…
$1,34M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
Willa w dolnej strefie Rincona de Loix. Plac o powierzchni 1075 m2, powierzchni użytkowej 24…
$746,062
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 386 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się w tętniącej życiem miejscowości Benidorm i oferuje niezrów…
$1,67M
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,28M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 318 m²
Te ekskluzywne wille znajdują się w tętniącym życiem mieście Benidorm. Każda willa posiada t…
$2,31M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Położony w pięknym mieście Benidorm, te ekskluzywne wille oferują wyjątkową okazję, aby cies…
$1,67M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 386 m²
Opis terenu: W Benidorm oferujemy ekskluzywną willę łączącą luksusowy komfort z jasnym poten…
$2,03M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Taras na dachu, Garaż, Prywatny basen, Widok na góry
$1,58M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 157 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny luksusowy dom, który jest częścią prestiż…
$637,085
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 332 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się w tętniącym życiem mieście Benidorm. Zaledwie 1 km od morz…
$2,05M
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