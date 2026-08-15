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Wille na sprzedaż w Girona, Hiszpania

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Lloret de Mar
37
Blanes
33
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Platja dAro
18
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152 obiekty total found
Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Piękny jednopiętrowy dom z widokiem na morze w urbanizacji Cala Caneias w Lloret de Mara.Dom…
$1,04M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 476 m²
$2,94M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
$1,43M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 408 m²
Dom z licencją turystyczną, całkowicie odnowiony w urbanizacji Rock Gross, Lloret Mar. Zaled…
$975,587
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Handel jest możliwy!Dom na sprzeda ¿, o powierzchni 348 m2, wybudowany w 2001 r., na po ³ ud…
$904,998
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 397 m²
ekskluzywny dom z licencją turystyczną w Cala San Francesque - Blanes.W jednym z najbardziej…
$1,63M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Przestronny i jasny dwurodzinny dom w MontferrandNa parterze: salon, łazienka, duża kuchnia …
$564,884
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Willa w Serrabrava, Hiszpania
Willa
Serrabrava, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji Lloret de Mar - Serra Brava na Costa Brava. Dom został…
$1,85M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Dom z licencją turystyczną w mieście Blanes.Ten 120 m2 dom, położony zaledwie 150 metrów od …
$580,850
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Piękna willa z widokiem na morze i licencji turystycznej. Ta wspaniała, nowo wybudowana wil…
$1,69M
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Willa 5 pokojów w Peralada, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Peralada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Willa w Castell dAro, Hiszpania
Willa
Castell dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 900 m²
Luksusowa rezydencja w pobliżu plaż Sa Conca i San Paul - S 'Agaro, Costa Przewodniczący Bra…
$11,62M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Domy na początku budowy w specjalnej cenie tylko na etapie początkowym mogą skorzystać z tej…
$1,01M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 932 m²
Odnowiona willa z widokiem na morze w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Costa Brav…
$2,14M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 674 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom jednoosobowy (budowa zakończona w 2025 roku), położony w jed…
$2,54M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 597 m²
Projekt, natura i morze widoki: perła w Ayguablava!W jednym z najbardziej uprzywilejowanych …
$4,06M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Villa with panoramic sea and mountain views, located in the prestigious Mas Nou urbanization…
$1,13M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 440 m²
Luksusowy i nowy dom w klasycznym stylu w elitarnej urbanizacji La Mongoda w Lloret de Mar n…
$2,66M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 7
Dom z widokiem na morze i góry, położony w jednym z najlepszych obszarów Lloret de Mar - Roc…
$1,10M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Dom rodzinny w Lloret Residence z dużą działką ziemi i prywatnym basenem. Odkryj ten przytu…
$487,914
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Elegancki dom w ekskluzywnej dzielnicy Cala San Francesque w Blane, jednej z najbardziej pre…
$1,10M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 507 m²
Odkryj tę wspaniałą rezydencję w prestiżowej Cala Sant Francesque dzielnicy Blanes, w idylli…
$2,26M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Wyjątkowa okazja na Costa Brava.Uroczy dom na sprzedaż w Cala Cañelles, Lloret de Mar, zaled…
$990,863
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielny dom z dwoma w pełni niezależnymi apartamentami w Mas Bael jest doskonałą opcją zar…
$486,128
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 351 m²
Dom ze wspaniałym widokiem na morze w mieście Tossa de Mara. Dom znajduje się w uprzywilejow…
$1,83M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
$990,863
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Willa w Sant Hilari Sacalm, Hiszpania
Willa
Sant Hilari Sacalm, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 417 m²
Dwór i budynki na działce o powierzchni 4,207 m2. Uroczy Finca na sprzedaż, składający się z…
$1,23M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Elitarna willa z panoramicznym widokiem na morze w prestiżowej okolicy Lloret de MarUnikalna…
$6,94M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 447 m²
$1,52M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 674 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom jednoosobowy (budowa zakończona w 2025 roku), położony w jed…
$2,54M
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Parametry nieruchomości w Girona, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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