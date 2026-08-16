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Wille na sprzedaż w San Pedro del Pinatar, Hiszpania

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49 obiektów total found
Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Nowe wille w San Pedro del Pinatar z prywatnym basenemNowoczesny design i doskonała lokaliza…
$614,425
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Nowe domy z prywatnym basenem w San Pedro del Pinatar Nowoczesne domy w doskonałej lokalizac…
$440,848
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Położony w uroczym mieście San Pedro del Pinatar, ta ekskluzywna kolekcja 14 domów jednorodz…
$513,146
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Położony w uroczym San Pedro del Pinatar, te pojedyncze domy oferują idealne środowisko dla …
$563,884
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Willa 5 pokojów w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Wolnostojące Wille z 4 Sypialniami i Prywatnym Basenem na Sprzedaż w San Pedro del Pinatar W…
$1,02M
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
Nowe wille dwurodzinne z prywatnym basenem w San Pedro del PinatarNowoczesne domy w prestiżo…
$445,972
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TekceTekce
Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Położony w uroczym San Pedro del Pinatar, ta ekskluzywna kolekcja 14 domów jednorodzinnych o…
$513,146
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Nowoczesne nowe domy z prywatnym basenem w San Pedro del Pinatar Nowoczesny design i premium…
$513,148
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Nowe apartamenty w stylu śródziemnomorskim w San Pedro del Pinatar ekskluzywny kompleks mies…
$939,644
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Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 159 m²
Ekskluzywne Wille Wolnostojące z 3 Sypialniami oraz Prywatnymi Basenami w San Pedro del Pina…
$932,054
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Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Nowoczesne Wille z 3 Sypialniami i Basenem w San Pedro del Pinatar Te nowoczesne wille znajd…
$442,611
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Contemporary new build villas with private pool in San Pedro del Pinatar Modern design and …
$507,089
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Nowoczesne wille nowej budowy w San Pedro del Pinatar - blisko plaży i centrum miastaekskluz…
$564,262
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
New Build Luxury Villas for Sale in San Pedro del Pinatar Near the Mar Menor Exclusive Coll…
$1,02M
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Nowe apartamenty w stylu śródziemnomorskim w San Pedro del Pinatar ekskluzywny kompleks mies…
$950,330
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Położony w uroczej gminie San Pedro del Pinatar, ta oddzielna willa oferuje wyjątkową okazję…
$460,101
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Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna, przestronna willa z prywatnym basenem i dachem, w pobliżu obiektów sportowych i …
$553,048
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Ikona projektu architektonicznego znajduje się w pobliżu Morza Śródziemnego, w pobliżu wybit…
$564,262
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Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Ekskluzywne Wille Wolnostojące z 3 Sypialniami w San Pedro del Pinatar, Costa Cálida Te will…
$525,354
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Położony w uroczej gminie San Pedro del Pinatar, te niezależne właściwości oferują uprzywile…
$1,03M
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Luksusowe wille w San Pedro del Pinatar - Nowoczesne życie w doskonałej lokalizacji Przegląd…
$552,151
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Luksusowe wille w San Pedro del Pinatar - nowoczesne życie w najlepszym miejscuPrzegląd osza…
$563,216
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Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Niesamowita ogromna willa z dużym tarasem na dachu i prywatnym basenem położonym blisko plaż…
$434,866
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Nowe wille w stylu śródziemnomorskim w San Pedro del Pinatarekskluzywny kompleks mieszkalny …
$943,356
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
W samym sercu San Pedro del Pinatar znajduje się ekskluzywny kompleks czterech oddzielnych w…
$939,465
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Nowe domy z prywatnym basenem w San Pedro del Pinatar Nowoczesne domy w doskonałej lokalizac…
$445,861
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
W samym sercu San Pedro del Pinatara znajduje się ekskluzywny kompleks dwóch nowoczesnych wi…
$604,026
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Modern New Build Villas for Sale in San Pedro del Pinatar – Close to Beach and Town Centre …
$563,886
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Luksusowe wille w San Pedro del Pinatar - Nowoczesne życie w doskonałej lokalizacji Przeglą…
$552,151
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Situated in the charming town of San Pedro del Pinatar, this residential complex offers an e…
$507,089
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Realting.com
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