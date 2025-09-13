Kompleks mieszkalny Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.

Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!
Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.
Kompleks składa się z:
Współpraca z wiodącą galerią sztuki współczesnej w Singapurze - MayinArt (obrazy w każdym pokoju)
Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.
Zwiększona rentowność marki: 14-18% rocznie. Według STR i Colliers, w porównaniu z nieruchomościami prywatnymi, markowe hotele pokazują:
Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces!
Będzie mobilna aplikacja, w której inwestorzy będą mogli zobaczyć miejsce i rentowność online!
Leasehold: 30 lat od 2025 + 30 lat
Różowy grunt (turystyczny)
Zakończenie budowy: 2. kwartał 2028 r.
Infrastruktura:
Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.