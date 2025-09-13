  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.

Benoa, Indonezja
od
$109,000
BTC
1.2965333
ETH
67.9568535
USDT
107 766.6111356
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
ID: 27985
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Benoa
  • Miasteczko
    Nusa Dua

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!

Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.

Kompleks składa się z:

  • Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9 typów jednostek)
  • 67 willi z kamienia naturalnego z prywatnymi basenami

Współpraca z wiodącą galerią sztuki współczesnej w Singapurze - MayinArt (obrazy w każdym pokoju)

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.

Zwiększona rentowność marki: 14-18% rocznie. Według STR i Colliers, w porównaniu z nieruchomościami prywatnymi, markowe hotele pokazują:

  • + 18- 25% - do zajmowania
  • + 30- 40% - do średniej ceny za noc

Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces!
Będzie mobilna aplikacja, w której inwestorzy będą mogli zobaczyć miejsce i rentowność online!

Leasehold: 30 lat od 2025 + 30 lat
Różowy grunt (turystyczny)

  • Płatność zaliczkowa 30%
  • Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 2. kwartał 2028 r.

Infrastruktura:

  • Koncepcja hotelu Art- Wellness
  • Lobby, Lobby Bar
  • Restauracja z tarasem
  • Współpracujące
  • SPA i Centrum Wellness
  • Centrum fitness
  • Basen odkryty z serwisem plażowym
  • Parking zewnętrzny dla samochodów osobowych i rowerów
  • I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
