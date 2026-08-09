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Nowe budynki na sprzedaż w Denpasar

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Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Sanur, Indonezja
od
$253,684
Nowy boutique rozwoju nowoczesnych kamienic w centrum Sanur, idealny zarówno do dochodów z wynajmu i użytku osobistego. Współczesna konstrukcja z wysokiej jakości materiałów i wysokich standardów budowlanych.Cechy mieszkania W pełni umeblowane domy, w tym urządzenia kuchenne i wyposażone łaz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonezja
od
$442,703
Oferujemy nowoczesne wille i duplexes z basenem i balkonem. Niektóre domy mają miejsca parkingowe. Wnętrza są drewniane, kamienne fasady naturalne, wyposażenie i wyposażenie znanych światowych marek.Leasehold na 30 lat + przedłużenie na 25 lat.Cechy mieszkania Parter: salon z kuchnią i jadal…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Denpasar, Indonezja
od
$109,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Położony w Sanur, Bali, Sanur Apartments jest nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia rodzinnego i długoterminowej relokacji. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 15 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2026. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od $109.000 do $165.000. Ga…
Agencja
Balinsky
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Sanur Kaja, Indonezja
od
$85,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Sanur, Bali, MAISON BOHEME jest nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia rodzinnego i długoterminowej relokacji. Projekt oferuje apartamenty, wille. Łącznie 21 jednostek. Szacowane zakończenie: 2025 r. Obecnie projekt jest gotowy do przeniesienia. Wydano zezwolenie na …
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Denpasar, Indonezja
od
$468,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Położony w Sanur, Bali, MAGNUM RESORT SANUR to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia rodzinnego i długoterminowej relokacji. Projekt oferuje apartamenty, penthouses. Łącznie 146 sztuk. Szacunkowe ukończenie: 2027. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 468,000 dolaró…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonezja
od
$373,065
Umeblowane wille i domy z prywatnymi basenami i miejscami parkingowymi w małym kompleksie są na sprzedaż. Wnętrze jest nasycone inspirującym duchem Japończyków, przekazując unikalny charakter i wyrafinowaną prostotę do domu. Doskonała prostota i zdolność do podkreślania podstawowych szczegół…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Zespół mieszkaniowy Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Zespół mieszkaniowy Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Zespół mieszkaniowy Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Padangsambian Kelod, Indonezja
od
$99,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Kerobokan, Bali, Brama 11 to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia i inwestycji na Bali. Projekt oferuje apartamenty, komercyjne. Łącznie 12 jednostek. Szacowane zakończenie: 2025 r. Obecnie projekt jest gotowy do przeniesienia. Wydano zezwolenie na budowę Заявка SL…
Agencja
Balinsky
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Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Pokaż wszystko Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonezja
od
$410,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 101–337 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Zapierający dech w piersiach projekt w najbardziej cenionym miejscu na Bali, Sanur od znanego dewelopera. Położony przy plaży z bezpośrednim dostępem. Piękna plaża Sanur i najlepsze restauracje, obiekty sportowe, przystań jachtowa i inne atrakcje w zasięgu spaceru. Kompleks mieszkaniow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
101.0
410,000
Mieszkanie 2 pokoi
202.0
780,000
Mieszkanie 3 pokoi
337.0
3,50M
Agencja
ESTABRO
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ESTABRO
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Willa Villa na Bali v Denpasare No 304
Willa Villa na Bali v Denpasare No 304
Willa Villa na Bali v Denpasare No 304
Willa Villa na Bali v Denpasare No 304
Willa Villa na Bali v Denpasare No 304
Denpasar, Indonezja
od
$99,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Willa Przestronny basen 2 sypialnie Powierzchnia: Budynek - 75 m ² Cena: 99 000 $ (1320 $ za m ²) Dochód z wynajmu: Przychody dziennie: 125 $ Ładowanie - 80 % Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu - 100 $ Przychody rocznie z uwzględnieniem załadunku obiektu - 36 000…
Agencja
Baliray
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Zespół mieszkaniowy Apartamenty u okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty u okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty u okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty u okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty u okeana
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty u okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty u okeana
Sanur, Indonezja
od
$320,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Agencja
Baliray
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