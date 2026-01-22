Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

📊 Inwestowanie w Amani Melasti Hotel w Bali
Zysk 10- 14% rocznie 124; Okres zwrotu 7- 9 lat 124; Zarządzanie przez Wyndham Hotele i Resorty
Melasti Beach, Uluwatu
📈 Wskaźniki inwestycji
Spodziewana wydajność: 10- 14% rocznie
Przewidywany okres zwrotu: 7- 9 lat
Format: jednostka hotelu inwestycyjnego
Operator hotelu: Wyndham Hotels & Resorts
Zakończenie projektu: II kwartał 2027 r.
Struktura własnościowa: Leasehold 30 + 30 lat
📍 Lokalizacja i popyt
Melasti Beach jest jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc turystycznych na południu Bali.
Uluwatu jest obszarem premium o konsekwentnym wzroście wartości nieruchomości.
W promieniu 1,5 km nie ma porównywalnych hoteli klasy wyższej.
Jednostki Ocean-View osiągają wyższą średnią dzienną stopę i większy popyt na wynajem.
🏨 Model inwestycyjny
Dział hotelowy marki z profesjonalnym zarządzaniem.
Scentralizowany program wynajmu ze stabilną lokalizacją.
Dochód wygenerowany bez udziału właściciela.
Operacje markowe zmniejszają ryzyko sezonowe i operacyjne w porównaniu z projektami niemarkowymi.
🏗 Przegląd projektu
Amani Melasti to ekskluzywny hotel butikowy koncepcja.
Infrastruktura obejmuje:
basen na dachu nieskończoność z panoramicznym widokiem
restauracja
obszar spa
przestrzeń współpracy
24 / 7 usługi concierge
💼 Warunki zakupu
Płatność zaliczkowa: 25- 30%
Plan zagospodarowania: kwartalny, powyżej 6 kwartałów
🛡 Bezpieczeństwo prawne
Projekt minął.
Dokumenty dotyczące gruntów i rozwoju są dostępne na żądanie.
Transakcja jest w pełni wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości.
🤝 Wsparcie dla inwestorów
Międzynarodowy makler nieruchomości specjalizujący się w projektach inwestycyjnych Bali.
Pełna obsługa transakcji cyklu od wyboru jednostki do uruchomienia wynajmu.
Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.