Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

Ungasan, Indonezja
Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Ungasan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

📊 Inwestowanie w Amani Melasti Hotel w Bali

Zysk 10- 14% rocznie 124; Okres zwrotu 7- 9 lat 124; Zarządzanie przez Wyndham Hotele i Resorty

Melasti Beach, Uluwatu

📈 Wskaźniki inwestycji

Spodziewana wydajność: 10- 14% rocznie
Przewidywany okres zwrotu: 7- 9 lat
Format: jednostka hotelu inwestycyjnego
Operator hotelu: Wyndham Hotels & Resorts
Zakończenie projektu: II kwartał 2027 r.
Struktura własnościowa: Leasehold 30 + 30 lat

📍 Lokalizacja i popyt

Melasti Beach jest jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc turystycznych na południu Bali.
Uluwatu jest obszarem premium o konsekwentnym wzroście wartości nieruchomości.
W promieniu 1,5 km nie ma porównywalnych hoteli klasy wyższej.
Jednostki Ocean-View osiągają wyższą średnią dzienną stopę i większy popyt na wynajem.

🏨 Model inwestycyjny

Dział hotelowy marki z profesjonalnym zarządzaniem.
Scentralizowany program wynajmu ze stabilną lokalizacją.
Dochód wygenerowany bez udziału właściciela.
Operacje markowe zmniejszają ryzyko sezonowe i operacyjne w porównaniu z projektami niemarkowymi.

🏗 Przegląd projektu

Amani Melasti to ekskluzywny hotel butikowy koncepcja.

Infrastruktura obejmuje:

  • basen na dachu nieskończoność z panoramicznym widokiem

  • restauracja

  • obszar spa

  • przestrzeń współpracy

  • 24 / 7 usługi concierge

💼 Warunki zakupu

Płatność zaliczkowa: 25- 30%
Plan zagospodarowania: kwartalny, powyżej 6 kwartałów

🛡 Bezpieczeństwo prawne

Projekt minął.
Dokumenty dotyczące gruntów i rozwoju są dostępne na żądanie.
Transakcja jest w pełni wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości.

🤝 Wsparcie dla inwestorów

Międzynarodowy makler nieruchomości specjalizujący się w projektach inwestycyjnych Bali.
Pełna obsługa transakcji cyklu od wyboru jednostki do uruchomienia wynajmu.

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.

Ungasan, Indonezja
