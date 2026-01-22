Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

📊 Inwestowanie w Amani Melasti Hotel w Bali

Zysk 10- 14% rocznie 124; Okres zwrotu 7- 9 lat 124; Zarządzanie przez Wyndham Hotele i Resorty

Melasti Beach, Uluwatu

📈 Wskaźniki inwestycji

Spodziewana wydajność: 10- 14% rocznie

Przewidywany okres zwrotu: 7- 9 lat

Format: jednostka hotelu inwestycyjnego

Operator hotelu: Wyndham Hotels & Resorts

Zakończenie projektu: II kwartał 2027 r.

Struktura własnościowa: Leasehold 30 + 30 lat

📍 Lokalizacja i popyt

Melasti Beach jest jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc turystycznych na południu Bali.

Uluwatu jest obszarem premium o konsekwentnym wzroście wartości nieruchomości.

W promieniu 1,5 km nie ma porównywalnych hoteli klasy wyższej.

Jednostki Ocean-View osiągają wyższą średnią dzienną stopę i większy popyt na wynajem.

🏨 Model inwestycyjny

Dział hotelowy marki z profesjonalnym zarządzaniem.

Scentralizowany program wynajmu ze stabilną lokalizacją.

Dochód wygenerowany bez udziału właściciela.

Operacje markowe zmniejszają ryzyko sezonowe i operacyjne w porównaniu z projektami niemarkowymi.

🏗 Przegląd projektu

Amani Melasti to ekskluzywny hotel butikowy koncepcja.

Infrastruktura obejmuje:

basen na dachu nieskończoność z panoramicznym widokiem

restauracja

obszar spa

przestrzeń współpracy

24 / 7 usługi concierge

💼 Warunki zakupu

Płatność zaliczkowa: 25- 30%

Plan zagospodarowania: kwartalny, powyżej 6 kwartałów

🛡 Bezpieczeństwo prawne

Projekt minął.

Dokumenty dotyczące gruntów i rozwoju są dostępne na żądanie.

Transakcja jest w pełni wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości.

🤝 Wsparcie dla inwestorów

Międzynarodowy makler nieruchomości specjalizujący się w projektach inwestycyjnych Bali.

Pełna obsługa transakcji cyklu od wyboru jednostki do uruchomienia wynajmu.

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.