Ubud, Indonezja

Kompleks składa się z 66 domów premium, z których tylko 6 jednopokojowe i 12 dwupokojowe partie są dostępne do zakupu. Infrastruktura kompleksu jest harmonijnie zintegrowana z krajobrazem i naturalnie rozłożona przez strumień. Obejmuje ono:odbiór z personelem uważnym;Spa w stylu japońskim Pr…