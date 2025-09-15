Kompleks mieszkalny Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali

Azoria Living - Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

Unikalny Wellness & Resort- Inspired Living Concept.

Przegląd projektu:

Azoria Living by COCO Development redefiniuje nowoczesne możliwości życia i inwestycji na Bali.

Położony zaledwie 3 minuty od plaży Nunggalan, ta ekskluzywna społeczność 185 apartamentów i willi łączy współczesną architekturę, resort-style obiektów i silny nacisk na wellness i życie sportowe.

Typy jednostek i ceny:

Studios ~ 28 m ² od 81.000 €

1- Sypialnia Apartamenty ~ 40 m ² od 132.000 €

2- Sypialnia Apartamenty ~ 80 m ² od 208.00 €

3- Sypialnia Apartamenty ~ 120 m ² od 278.000 €

Inteligentne układy z końcówkami premium.

Dostępne elastyczne rozmiary jednostek (szczegóły na życzenie).

Atrakcyjny plan płatności:

50% po podpisaniu

30% po 12 miesiącach

20% dzięki dochodom z wynajmu lub przychodom z odsprzedaży

Zakończenie: 1. kwartał 2027 r.

Charakterystyki i wyposażenie:

6 Padel Courts - szybki wzrost sportu stylu życia.

Największa sala gimnastyczna Uluwatu z nowoczesnym sprzętem.

Joga, spa i strefy wellness.

3 baseny w stylu lagoon z klimatem klubu plażowego.

Przestrzenie współpracy i salony społeczne.

Kawiarnia na miejscu, restauracje i studio podcast.

W pełni zarządzany przez COCO BALINEST za bezproblemową własność.

Pierwsza lokalizacja w Uluwatu:

Tylko 3 minuty do plaży Nunggalan - jeden z najpiękniejszych ukrytych kamieni Bali.

Otoczone światowymi plamami surfingu, klubami plażowymi i restauracją.

35 minut do międzynarodowego lotniska Denpasara.

Idealny do wynajmu turystyki i stylu życia.

Najważniejsze punkty inwestycji

Ceny na poziomie Entry- od zaledwie €81,000 - idealne dla inwestorów po raz pierwszy.

Przewidywane przychody z wynajmu w wysokości 6- 8% rocznie z 70-80% obsadzenia.

20% ceny zakupu pokrytej z dochodów z najmu.

Silny potencjał wdzięczności kapitałowej w rozwoju Uluwatu.

W pełni zarządzane - ciesz się pasywnym dochodem bez kłopotów.

Wniosek:

Azoria Living to więcej niż dom - inwestycja w styl życia o długoterminowej wartości.

Niezależnie od tego, czy szukasz tropikalnej ucieczki, czy własności o wysokiej wydajności, projekt ten zapewnia luksus, wygodę i silny ROI.

Zabezpieczyć swoją jednostkę teraz w jednym z najbardziej wysublimowanych Bali-po-stylu resort rozwoju!