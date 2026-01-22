Willa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

N618 / Six One Eight - Luksusowa willa na Bali • Uzyskaj do 18% • Tylko 4 Mieszkańcy
📈 Wskaźniki inwestycji
• Oczekiwany zysk z wynajmu: 13- 14% rocznie
• Całkowity prognozowany zysk: do 18% rocznie
• Szacowany wzrost cen po zakończeniu: ~ 15%
• Potencjalny wzrost kapitału w ciągu 3 lat: do 30%
• Potencjalny wzrost kapitału w ciągu 5 lat: do 45- 50%
🏡 Cechy willi
• Format: Prywatna willa klasy premierowej
• Prywatny basen 42 m ²
• Panoramiczne fasady szklane
• Taras na dachu i widok na morze
• Japoński styl architektoniczny (japoński minimalizm + skandynawski design)
• Kolekcja ograniczona - tylko 4 wille w całym projekcie
📍 Lokalizacja
• 300 metrów do plaży piaszczystej
• 10 minut do Canggu
• Blisko Kreatywnego Miasta Nuanu - największego kreatywnego ekosystemu Bali
• Unikalne połączenie oceanu, przyrody i rozwiniętej infrastruktury
🏨 Zarządzanie i dochód
• Międzynarodowa spółka zarządzająca OXO
• Profesjonalne zarządzanie marketingiem i obsadzeniem
• Sprawozdawczość finansowa dla właściciela
• W pełni pasywny model dochodów bez zaangażowania właściciela
💼 Warunki zakupu
• Plan montażu podczas budowy
• Elastyczny harmonogram płatności
• Pełna opcja płatności ze zniżką
🛡 Bezpieczeństwo prawne
• Oznaczenie strefy turystycznej
• Dokumenty gruntowe i budowlane dostępne na życzenie
• Przejrzysta struktura transakcji
• Opcja konta Escrow dla bezpiecznych płatności
Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.