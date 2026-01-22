  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Beraban
  4. Willa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Willa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Beraban, Indonezja
od
$750,000
BTC
8.9211007
ETH
467.5930287
USDT
741 513.3793731
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
25 1
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33303
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Tabanan
  • Wioska
    Beraban

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

N618 / Six One Eight - Luksusowa willa na Bali • Uzyskaj do 18% • Tylko 4 Mieszkańcy

📈 Wskaźniki inwestycji

• Oczekiwany zysk z wynajmu: 13- 14% rocznie

• Całkowity prognozowany zysk: do 18% rocznie

• Szacowany wzrost cen po zakończeniu: ~ 15%

• Potencjalny wzrost kapitału w ciągu 3 lat: do 30%

• Potencjalny wzrost kapitału w ciągu 5 lat: do 45- 50%

🏡 Cechy willi

• Format: Prywatna willa klasy premierowej

• Prywatny basen 42 m ²

• Panoramiczne fasady szklane

• Taras na dachu i widok na morze

• Japoński styl architektoniczny (japoński minimalizm + skandynawski design)

• Kolekcja ograniczona - tylko 4 wille w całym projekcie

📍 Lokalizacja

• 300 metrów do plaży piaszczystej

• 10 minut do Canggu

• Blisko Kreatywnego Miasta Nuanu - największego kreatywnego ekosystemu Bali

• Unikalne połączenie oceanu, przyrody i rozwiniętej infrastruktury

🏨 Zarządzanie i dochód

• Międzynarodowa spółka zarządzająca OXO

• Profesjonalne zarządzanie marketingiem i obsadzeniem

• Sprawozdawczość finansowa dla właściciela

• W pełni pasywny model dochodów bez zaangażowania właściciela

💼 Warunki zakupu

• Plan montażu podczas budowy

• Elastyczny harmonogram płatności

• Pełna opcja płatności ze zniżką

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Oznaczenie strefy turystycznej

• Dokumenty gruntowe i budowlane dostępne na życzenie

• Przejrzysta struktura transakcji

• Opcja konta Escrow dla bezpiecznych płatności

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 230.0
Cena za m², USD 3,478
Cena mieszkania, USD 800,000

Lokalizacja na mapie

Beraban, Indonezja
Edukacja
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wideo recenzja willa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Dream View 4
Wana Giri, Indonezja
od
$449,000
Willa Eight Feeels
Kedewatan, Indonezja
od
$260,000
Kamienica Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Pererenan, Indonezja
od
$119,000
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonezja
od
$135,000
Willa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonezja
od
$150,000
Państwo przegląda
Willa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii
Beraban, Indonezja
od
$750,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Pokaż wszystko Willa Dreamland
Willa Dreamland
Pecatu, Indonezja
od
$303,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe wille na Bali (Uluvatu) - inwestycja w raj i stabilny dochód!Pełne wyposażenie!Elastyczne raty!Wzrost kosztował 10- 15% rocznie!Projekt Dreamland oferuje stylowe wille 1-3 sypialne z prywatnymi basenami, panoramicznymi oknami i przemyślaną architekturą. Nowoczesne wille w pobliżu p…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa UMALAS OASIS
Willa UMALAS OASIS
Willa UMALAS OASIS
Willa UMALAS OASIS
Willa UMALAS OASIS
Pokaż wszystko Willa UMALAS OASIS
Willa UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$243,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Willa w najlepszej dzielnicy wyspy Umalas. Przestronna willa stworzona z wystrojem wnętrz i w pełni umeblowana. Basen osobisty na miejscu. Roi 22,07%. Gwarantowane przedłużenie dzierżawy. 30 lat + 25 lat. Kompleks mieszkaniowy składa się z 4 luksusowych kamienic i jednej willi. Tutaj może…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Pokaż wszystko Willa Vtlla na Bali v Ubude
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Ubud, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Willa 2 sypialnie 2 piętra Basen Infinity   Obszar: Powierzchnia willi - 117 m² Powierzchnia działki - 190 m²   Cena: 240 000 USD (2051 USD za m² )   Dochód z wynajmu willi: Przychody dzienne: 367 USD Ładowanie — 59% Przychód dzienny łącznie z ład…
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Indonezja
7 błędów, których warto unikać przy inwestowaniu w nieruchomości na Bali
22.01.2026
7 błędów, których warto unikać przy inwestowaniu w nieruchomości na Bali
Opieka zdrowotna na Bali: ceny, ubezpieczenia i najlepsze kliniki dla obcokrajowców
10.10.2025
Opieka zdrowotna na Bali: ceny, ubezpieczenia i najlepsze kliniki dla obcokrajowców
Wyświetlić wszystkie publikacje