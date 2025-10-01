Apart hotel Magnum Resort Sanur

Zapierający dech w piersiach projekt w najbardziej cenionym miejscu na Bali, Sanur od znanego dewelopera. Położony przy plaży z bezpośrednim dostępem.

Piękna plaża Sanur i najlepsze restauracje, obiekty sportowe, przystań jachtowa i inne atrakcje w zasięgu spaceru.

Kompleks mieszkaniowy w TOP lokalizacji, z przestronna strefa basenowa i prywatny klub plażowy z widokiem na ocean!

Apartamenty z pełnym wykończeniem, meblami i sprzętem. Całkowita powierzchnia wynosi 101 m2, z jedną sypialnią, kuchnią, salonem i dużym tarasem z jacuzzi i miejscem do opalania. Panoramiczne okna z pięknym widokiem!

Kompleks będzie miał profesjonalną firmę zarządzającą, która zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z utrzymaniem i wynajmem mieszkań, zapewniając tym samym dobrą rentowność. Z apartamentów można korzystać także samodzielnie o każdej porze roku, bez ograniczeń.

Długi okres najmu na 50+30 lat!

Obiekt posiada duży potencjał wzrostu cen !



*Ceny różnią się w zależności od piętra i widoku.

Istnieje plan ratalny do końca budowy.

Dowolna forma płatności. Możliwe są transakcje zdalne.