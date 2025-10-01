  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Denpasar
  4. Apart hotel Magnum Resort Sanur

Apart hotel Magnum Resort Sanur

Sanur, Indonezja
od
$410,000
24.09.2025
$410,000
29.02.2024
$380,000
BTC
4.8768684
ETH
255.6175224
USDT
405 360.6473906
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14 1
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 16042
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Miasto
    Denpasar
  • Miasteczko
    Sanur

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

O kompleksie

Zapierający dech w piersiach projekt w najbardziej cenionym miejscu na Bali, Sanur od znanego dewelopera. Położony przy plaży z bezpośrednim dostępem.

Piękna plaża Sanur i najlepsze restauracje, obiekty sportowe, przystań jachtowa i inne atrakcje w zasięgu spaceru.

Kompleks mieszkaniowy w TOP lokalizacji, z przestronna strefa basenowa i prywatny klub plażowy z widokiem na ocean!

Apartamenty z pełnym wykończeniem, meblami i sprzętem. Całkowita powierzchnia wynosi 101 m2, z jedną sypialnią, kuchnią, salonem i dużym tarasem z jacuzzi i miejscem do opalania. Panoramiczne okna z pięknym widokiem!

Kompleks będzie miał profesjonalną firmę zarządzającą, która zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z utrzymaniem i wynajmem mieszkań, zapewniając tym samym dobrą rentowność. Z apartamentów można korzystać także samodzielnie o każdej porze roku, bez ograniczeń.

Długi okres najmu na 50+30 lat! 

Obiekt posiada duży potencjał wzrostu cen !

*Ceny różnią się w zależności od piętra i widoku.

Istnieje plan ratalny do końca budowy.

Dowolna forma płatności. Możliwe są transakcje zdalne.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 101.0
Cena za m², USD 4,059
Cena mieszkania, USD 410,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 202.0
Cena za m², USD 3,861
Cena mieszkania, USD 780,000
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 337.0
Cena za m², USD 10,386
Cena mieszkania, USD 3,50M

Lokalizacja na mapie

Sanur, Indonezja

Wideo recenzja apart - hotel Magnum Resort Sanur

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New complex of two-level villas with pools in Ubud, Indonesia
Payangan, Indonezja
od
$248,710
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$179,071
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$242,740
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonezja
od
$214,000
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$146,242
Państwo przegląda
Apart hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonezja
od
$410,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$83,466
W nowoczesnym kompleksie w samym sercu Ubudu znajduje się 38 apartamentów. Typy apartamentów: standardowe studia, szklane studia, apartamenty z łukami i dwupoziomowe apartamenty. Apartamenty są idealne do odsprzedaży podczas budowy lub do wynajmu do nomadów cyfrowych lub wolnych strzelców, l…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pejeng Kawan, Indonezja
od
$195,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 133–184 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Serenity jest kompleksem premium willi i kamienic znajdujących się w centralnej części Bali- Ubud. Kompleks znajduje się na powierzchni 2400 m2 i składa się z 11 kamienic i 2 willi. wille wyposażone są w basen o powierzchni 25 m2, mają powierzchnię 120 m2 oraz taras. Domy są wyposażone w 13 …
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$278,555
Projekt składa się z 5 dwupokojowych willi. Wyposażony na dachu taras trzypiętrowej willi oferuje widok na ocean, zwiększając potencjał wynajmu willi. Wygodne podjazdy i prywatne miejsca parkingowe sprawiają, że każda willa jest wygodna dla rodzin. Wille mają bardzo piękne widoki na pola ryż…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się