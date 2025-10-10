  1. Realting.com
Kompleks turystyczny AURA

Peliatan, Indonezja
$79,900
$2,880/m²
17 1
ID: 32619
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Gianyar
  • Miasto
    Ubud District
  • Wioska
    Peliatan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 35.7
Cena za m², USD 2,882 – 3,415
Cena mieszkania, USD 102,900 – 121,900
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 25.0 – 156.0
Cena za m², USD 1,839 – 4,956
Cena mieszkania, USD 102,900 – 286,900
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 23.2
Cena za m², USD 3,451 – 4,099
Cena mieszkania, USD 79,900 – 94,900

Lokalizacja na mapie

Peliatan, Indonezja

Wideo recenzja kompleks turystyczny AURA

