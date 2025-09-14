  1. Realting.com
  Apart hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

Apart hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

Tabanan, Indonezja
od
$95,045
14
ID: 27992
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Tabanan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

Azoria Living - Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

Unikalny Wellness & Resort- Inspired Living Concept.

Przegląd projektu:

Azoria Living by COCO Development redefiniuje nowoczesne możliwości życia i inwestycji na Bali.
Położony zaledwie 3 minuty od plaży Nunggalan, ta ekskluzywna społeczność 185 apartamentów i willi łączy współczesną architekturę, resort-style obiektów i silny nacisk na wellness i życie sportowe.

Rodzaje jednostek: Rozmiary i ceny

  • Studios ~ 28 m ² od 81.000 €

  • 1- Sypialnia Apartamenty ~ 40 m ² od 132.000 €

  • 2- Sypialnia Apartamenty ~ 80 m ² 208.000 €

  • 3- Sypialnia Apartamenty ~ 120 m ² od 278.000 €

  • Inteligentne układy z wykończeniami premium

  • Dostępne elastyczne rozmiary jednostek (szczegóły na życzenie)

Atrakcyjny plan płatności:

  • 50% po podpisaniu

  • 30% po 12 miesiącach

  • 20% dzięki dochodom z wynajmu lub przychodom z odsprzedaży
    Zakończenie: 1. kwartał 2027 r.

Charakterystyki i wyposażenie:

  • 6 Padel Courts - szybki wzrost sportu stylu życia.

  • Największa sala gimnastyczna Uluwatu z nowoczesnym sprzętem.

  • Joga, spa i strefy wellness.

  • 3 baseny w stylu lagoon z klimatem klubu plażowego.

  • Przestrzenie współpracy i salony społeczne.

  • Kawiarnia na miejscu, restauracje i studio podcast.

  • W pełni zarządzany przez COCO BALINEST za bezproblemową własność.

Pierwsza lokalizacja w Uluwatu:

  • Tylko 3 minuty do plaży Nunggalan - jeden z najpiękniejszych ukrytych kamieni Bali.

  • Otoczone światowymi plamami surfingu, klubami plażowymi i restauracją.

  • 35 minut do międzynarodowego lotniska Denpasara.

  • Idealny do wynajmu turystyki i stylu życia.

Najważniejsze punkty inwestycji

  • Ceny na poziomie Entry- od zaledwie €81,000 - idealne dla inwestorów po raz pierwszy.

  • Przewidywane przychody z wynajmu w wysokości 6- 8% rocznie z 70-80% obsadzenia.

  • 20% ceny zakupu pokrytej z dochodów z najmu.

  • Silny potencjał wdzięczności kapitałowej w rozwoju Uluwatu.

  • W pełni zarządzane - ciesz się pasywnym dochodem bez kłopotów.

Wniosek:

Azoria Living to więcej niż dom - inwestycja w styl życia o długoterminowej wartości.
Niezależnie od tego, czy szukasz tropikalnej ucieczki, czy własności o wysokiej wydajności, projekt ten zapewnia luksus, wygodę i silny ROI.

Zabezpieczyć swoją jednostkę teraz w jednym z najbardziej wysublimowanych Bali-po-stylu resort rozwoju!

