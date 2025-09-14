Apart hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

Azoria Living - Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Unikalny Wellness & Resort- Inspired Living Concept.
Przegląd projektu:
Azoria Living by COCO Development redefiniuje nowoczesne możliwości życia i inwestycji na Bali.
Położony zaledwie 3 minuty od plaży Nunggalan, ta ekskluzywna społeczność 185 apartamentów i willi łączy współczesną architekturę, resort-style obiektów i silny nacisk na wellness i życie sportowe.
Rodzaje jednostek: Rozmiary i ceny
Studios ~ 28 m ² od 81.000 €
1- Sypialnia Apartamenty ~ 40 m ² od 132.000 €
2- Sypialnia Apartamenty ~ 80 m ² 208.000 €
3- Sypialnia Apartamenty ~ 120 m ² od 278.000 €
Inteligentne układy z wykończeniami premium
Dostępne elastyczne rozmiary jednostek (szczegóły na życzenie)
Atrakcyjny plan płatności:
50% po podpisaniu
30% po 12 miesiącach
20% dzięki dochodom z wynajmu lub przychodom z odsprzedaży
Zakończenie: 1. kwartał 2027 r.
Charakterystyki i wyposażenie:
6 Padel Courts - szybki wzrost sportu stylu życia.
Największa sala gimnastyczna Uluwatu z nowoczesnym sprzętem.
Joga, spa i strefy wellness.
3 baseny w stylu lagoon z klimatem klubu plażowego.
Przestrzenie współpracy i salony społeczne.
Kawiarnia na miejscu, restauracje i studio podcast.
W pełni zarządzany przez COCO BALINEST za bezproblemową własność.
Pierwsza lokalizacja w Uluwatu:
Tylko 3 minuty do plaży Nunggalan - jeden z najpiękniejszych ukrytych kamieni Bali.
Otoczone światowymi plamami surfingu, klubami plażowymi i restauracją.
35 minut do międzynarodowego lotniska Denpasara.
Idealny do wynajmu turystyki i stylu życia.
Najważniejsze punkty inwestycji
Ceny na poziomie Entry- od zaledwie €81,000 - idealne dla inwestorów po raz pierwszy.
Przewidywane przychody z wynajmu w wysokości 6- 8% rocznie z 70-80% obsadzenia.
20% ceny zakupu pokrytej z dochodów z najmu.
Silny potencjał wdzięczności kapitałowej w rozwoju Uluwatu.
W pełni zarządzane - ciesz się pasywnym dochodem bez kłopotów.
Wniosek:
Azoria Living to więcej niż dom - inwestycja w styl życia o długoterminowej wartości.
Niezależnie od tego, czy szukasz tropikalnej ucieczki, czy własności o wysokiej wydajności, projekt ten zapewnia luksus, wygodę i silny ROI.
Zabezpieczyć swoją jednostkę teraz w jednym z najbardziej wysublimowanych Bali-po-stylu resort rozwoju!