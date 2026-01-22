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Kompleks mieszkalny EDEM II Santorini Residences

Benoa, Indonezja
od
$99,500
;
4
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ID: 35107
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 3
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 8.04.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Benoa

O kompleksie

Przeniesienie
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EDEM II Santorini Residences jest kaskadowym kompleksem inwestycyjnym w Nusa Dua oferującym wille i apartamenty od 24 do 180 m ² z 1-3 sypialniami. Układ wzgórza zapewnia panoramiczny widok na ocean z każdej jednostki przy zachowaniu całkowitej prywatności. Prywatne baseny, tarasy na dachu, zarządzanie 5 gwiazdkami. 5 minut do plaży. Udaj 14- 50%.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 33.0 – 40.0
Cena za m², USD 3,015 – 3,213
Cena mieszkania, USD 99,500 – 128,500
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 114.0 – 263.0
Cena za m², USD 1,658 – 2,264
Cena mieszkania, USD 189,000 – 449,000

Lokalizacja na mapie

Benoa, Indonezja
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny EDEM II Santorini Residences
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
DDA Real Estate
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